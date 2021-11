Découvrez l’apparition spéciale de Billie Eilish dans « Sesame Street »

Tout au long de 52 saisons consécutives, à travers divers acteurs et membres de l’équipe de production en constante évolution au fil des ans, « Sesame Street » s’est imposé comme l’un des programmes éducatifs familiaux les plus importants de la télévision américaine. , en plus d’avoir des extensions à votre franchise dans les pays du monde entier.

La série produite par l’équipe de The Jim Henson Company s’est démarquée par l’apparition sporadique de la distribution classique de « The Muppets » au programme, en plus d’avoir toujours la participation d’artistes invités, Billie Eilish étant la plus récente à rejoindre le programme.

Eilish, qui est toujours en pleine promotion de son deuxième album « Happier Than Ever », a rejoint Count Contar (Count von Count en anglais) pour chanter une version familière de la chanson prêtant son titre à l’album, adaptant les paroles afin une célébration du bonheur que donne le comptage.

La saison 52 de « Sesame Street » sera officiellement diffusée le 11 novembre. Eilish a récemment été confirmé comme faisant partie des invités spéciaux de la saison, qui comprend des noms comme Jon Batiste, Kacey Musgraves, Anderson Paak, l’actrice Keke Palmer, la poétesse Amanda Gorman et la joueuse de tennis Naomi Osaka.

Dans le cadre des célébrations d’Halloween, Billie Eilish a participé à un concert spécial de « The Nightmare Before Christmas », dans lequel les thèmes du film ont été interprétés entièrement en direct avec un orchestre inclus. Eilish a endossé le rôle de Sally, interprétant la ballade classique « Saly’s Song ». Il a également rejoint sa voix dans un duo avec le compositeur Danny Elfman sur la chanson « Simply Meant To Be ».

La présentation a également comporté la participation du musicien et comédien « Weird » Al Yankovic et des acteurs Paul Reubens et Ken Page, qui ont joué respectivement Lock et Oogie Boogie dans le film. Lors de l’événement, Elfman a également interprété quelques chansons de son ancien groupe de rock Oingo Boingo.