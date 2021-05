Découvrez la terrifiante bande-annonce de «Old», la dernière de M. Night Shyamalan

Les fans de suspense cinématographique et de rebondissements inattendus seront soulagés d’apprendre que M. Night Shyamalan semble être revenu à ses racines dans son nouveau film, qui devrait déstabiliser le public cet été.

«Old», le titre donné au nouveau film de Shyamalan, présente l’histoire d’une famille qui, lors de vacances apparemment paradisiaques sur une plage tropicale, découvre que la plage les fait vieillir à une vitesse alarmante.

À travers une nouvelle bande-annonce publiée par Universal Pictures, Shyamalan présente un bref aperçu de sa nouvelle création, qui bien qu’étant une bande-annonce, présente une évolution claire dans la direction de l’auteur du film controversé, et tout semble indiquer que ce changement lui a bien servi .

« Old » présente un casting dirigé par l’acteur mexicain Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliot, Kathleen Chalfant et Tomasin MacKenzie.

« Old » est le premier film non-franchise de Shyamalan depuis la sortie de « The Visit » en 2015. Le réalisateur poursuivra ses deux derniers films avec « Split » et « Glass », qui culminent l’histoire qu’il a donnée. Je commence dans « Unbreakable « , un film de super-héros sorti en 2000.

Shyamalan a gardé secret la révélation de «Split» et son lien avec cette trilogie inattendue a été gardé secret jusqu’à la première du film, prenant le public par surprise alors qu’il les préparait pour son apogée narrative avec «Glass», sorti en 2019. Actuellement, le cinéaste a un contrat pour deux autres films avec Universal Studios.