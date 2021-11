Découvrez la première bande-annonce officielle de « Jujutsu Kaisen 0 »

En attendant sa deuxième saison dans l’anime, la franchise « Jujutsu Kaisen » se prépare à l’arrivée de son premier long métrage produit pour le grand écran sous le titre « Jujutsu Kaisen 0 », un prequel dans lequel un Deeper se penche sur la vie de Yuta Okkutsu .

Bien qu’il reste encore longtemps avant que les fans de l’adaptation animée puissent profiter des nouvelles aventures de Yuji Itadori sur le petit écran, ce film servira de véritable apéritif qui ne fera pas qu’aider à calmer les fringales des nouveaux épisodes de la série. Cela aidera également à mieux comprendre certains événements qui, jusqu’à présent, n’étaient que des allusions dans l’histoire.

Fait intéressant, « Jujutsu Kaisen 0 » ne ferait pas à l’origine partie de la franchise. Son créateur, Gegeg Akutami, avait construit cette histoire bien avant l’existence de cette saga à succès, la nommant sous le titre « Tokyo Metropolitan Curse Technical School ». Ce n’est que lorsque Jujutsu Kaisen est devenu un succès commercial qu’Akutami a ajouté cet événement dans le cadre de la chronologie officielle de l’histoire.

« Jujutsu Kaisen 0 » raconte une histoire qui se déroule dans Jujutsu Tech bien avant l’arrivée de Yuji, le personnage principal de la série principale. Yuta est un jeune lycéen qui se retrouve dans une terrible situation lorsque Rika, son meilleur ami, est transformé en une dangereuse malédiction, qui ne le laisse pas seul à tout moment, mettant sa vie en danger.

Ce film est produit par Toho Animation, qui a collaboré étroitement avec le principal studio d’animation MAPPA. Le studio a acquis une reconnaissance internationale après avoir réalisé des séries telles que « Yuri ! On Ice « , » Banana Fish « , la dernière saison de » Attack on Titan » et la prochaine adaptation manga » Chainsaw Man « .