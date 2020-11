Découvrez la nouvelle Volkswagen Golf Variant en détail

Après la version «normale» des voitures de sport GTE, GTD et GTI, la gamme Golf «éternelle» a reçu un autre membre: Volkswagen Golf Variant.

Révélé il y a quelques mois (si vous vous en souvenez à l’époque où nous l’avons fait connaître), nous avons désormais plus de données sur la variante la plus familière du célèbre compact allemand.

Des dimensions aux moteurs, en passant par les versions, découvrez plus en détail la nouvelle Volkswagen Golf Variant.

Plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur

D’une longueur de 4,63 m, la nouvelle Golf Variant mesure 34,9 cm de plus que la variante à cinq portes et a augmenté de 6,6 cm par rapport à son prédécesseur.

La hauteur est de 1455 mm (sans les barres de toit) et la largeur (sans les rétroviseurs) de 1789 m, valeurs identiques à celles présentées par le hayon.

Quant à l’empattement, il est fixé à 2686 mm, soit une augmentation de 66 mm par rapport à son prédécesseur et 67 mm plus haut que le chiffre présenté par la variante cinq portes.

Cette augmentation de l’empattement s’est traduite par une augmentation de l’espace disponible pour les jambes des sièges arrière de 903 mm à 941 mm.

Enfin, le coffre à bagages s’est également agrandi, offrant 611 litres de capacité (six litres de plus que dans la génération précédente) qui peut être étendue à 1642 litres en rabattant les sièges.

Moteurs Golf Variant

Au total, la Volkswagen Golf Variant voit sa gamme de moteurs composée de quatre moteurs à essence, un GNC, trois hybride doux et trois Diesel.

L’offre essence commence avec le trois cylindres 1.0 TSI dans les variantes 90 et 110 ch et se poursuit avec le 1.5 TSI de 130 ou 150 ch. Tous couplés à une boîte manuelle à six rapports, le 1.5 TSI dispose également du système de gestion active des cylindres (ACT).

Si vous souhaitez associer le 1.0 TSI à 110 ch et le 1.5 TSI à la boîte DSG de sept ratios, ceux-ci deviennent associés à un système hybride doux 48V. En ce qui concerne la version GNC, on sait seulement qu’elle aura 130 ch (le moteur devrait être le même 1,5 l que l’Audi A3 Sportback 30 g-tron).

L’offre Diesel se compose du 2.0 TDI en trois niveaux de puissance: 115 ch, 150 ch ou 200 ch. Dans les deux premiers cas, la transmission est en charge d’une boîte manuelle ou de la boîte DSG, tandis que la variante la plus puissante est exclusive à la version Alltrack et n’apparaît couplée qu’à une boîte DSG à sept rapports.

Cinq versions, mais une ne vient pas ici

Au total, la nouvelle Golf Variant comportera cinq versions, trois d’entre elles ayant une désignation différente de celle utilisée dans la génération précédente.

De cette façon, les variantes Trendline, Comfortline et Highline céderont la place aux versions Golf, Life et Style lines, auxquelles s’ajoutent également la version plus sportive R-Line et l’aventureuse Golf Alltrack.

Comme nous vous l’avons déjà dit, comme ce qui s’est passé dans la génération précédente, la version Alltrack ne sera pas vendue ici.

Combien ça coûtera?

Selon Volkswagen, au stade du lancement, la Golf Variant sera disponible avec trois moteurs: le 1.0 eTSI 110 ch et le 2.0 TDI 115 ch et 150 ch.

Si vous vous souvenez bien, la dernière fois que nous vous avons parlé du fourgon de la gamme Golf, nous vous disions que le premier moteur à arriver au France sera le 2.0 TDI 115 ch.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de prix officiels, la marque allemande tente de la positionner dans la même gamme de prix que le 1.6 TDI précédent. Si cela se confirme, cela signifie qu’il devrait coûter environ 32 000 euros.

Quant aux prix restants, dans la génération précédente, la Volkswagen Golf Variant coûtait environ 1600 euros de plus que la à hayon, ce différentiel ne devrait pas subir de changements majeurs.