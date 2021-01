Découvrez la nouvelle vidéo du single de Justin Bieber «Anyone"

Justin Bieber a commencé la nouvelle année en partageant un nouveau single intitulé « N’importe qui »: Regardez la vidéo suivante.

Le chanteur a lancé la nouvelle chanson lors de sa performance du réveillon du Nouvel An. « Taille du sable » dans la nuit du 31 décembre, qui était son premier concert à Je vis depuis longtemps depuis 2017.

« Je ne peux pas penser à une meilleure façon de clôturer 2020 et de commencer 2021 que de célébrer avec mes fans du monde entier et de partager cette nouvelle musique avec eux », a déclaré Bieber à propos de la sortie de « Anyone ».

«La musique nous a aidés à surmonter beaucoup de choses cette année, et pour moi personnellement, cela a été curatif et transformateur. « N’importe qui”Est ​​une chanson si spéciale, pleine d’espoir et avec un hymne. Cela donne le ton pour une nouvelle année plus radieuse, pleine d’espoir et de possibilités. »

Dans le clip, Bieber est vu comme un boxeur, s’entraînant dans son jardin. Vous allez bientôt battre vos adversaires jusqu’à ce que vous obteniez votre chance au titre. Sur la toile, vers la fin du récit, ensanglanté et meurtri, il est insírado se lever et délivrer le coup de grâce.

La nouvelle piste suit « Saint » et « solitaire », les deux premières chansons de la «nouvelle ère» du chanteur. Bieber a lancé son album plus récent, « Changements« , dans février.