Découvrez la nouvelle ligne de maquillage « Animal Crossing » x ColourPop

Nintendo a annoncé une ligne de maquillage en collaboration avec la marque de cosmétiques CouleurPop. La nouvelle collection sera inspirée des personnages de «Animal Crossing: New Horizons».

En publiant juste un aperçu via votre compte Twitter Nintendo de Amérique, ColourPop garde la plupart de cette collection secrète pour le moment. Ce qui a été confirmé, ce sont au moins quatre palettes en rose, vert, violet et marron, mettant en vedette certains des personnages les plus aimés de « Traversée d’animaux ».

Tom Nook et ses neveux orne une palette verte de quatre plats, tandis que les Sœurs Able en ont une violette. Les deux hiboux qui vivent dans le musée, Celeste et BlathersIls apparaissent dans une palette orange et marron, et Isabelle a la sienne en rose vif.

La photo fait également allusion à des ombres à la gelée, des crayons à lèvres et des objets connexes avec la monnaie du jeu qui est les baies. Compte tenu de ses nombreuses collaborations avec les marques depuis Princesse disney jusqu’à « The Mandalorian », probablement beaucoup plus d’articles n’ont pas encore été annoncés.

La collection ce lancement prévu il 29 janvier, dix mois après le lancement de « Animal Crossing: New Horizons ».