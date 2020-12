Découvrez la nouvelle et dernière bande-annonce de « Evangelion 3.0 + 1.0 »

La série de longs métrages de « Evangelion», titré « Reconstruction d’Evangelion », se prépare à prendre fin et tandis que le « Evangelion 3.0 + 1.0 » a été retardé en raison de la COVID-19[feminine, a publié sa dernière bande-annonce pour donner aux fans un dernier regard sur le monde de NERV avant la sortie du film l’année prochaine.

Avec cette nouvelle narration de la série « Evangelion», Nous avons vu de nombreux différences entre leur histoire et l’histoire qui figurait à l’origine dans « Neon Genesis Evangelion », et nous avons hâte de voir comment l’histoire de ce NERV.

« Il était trois fois » a déjà terminé le travail d’animation et de voix pour le prochain film, suscitant de grands espoirs pour les fans des horribles aventures de Shinji Ikari et de ses compagnons. pilotes de EVA pour votre dernier effort.

Alors que l’avenir de Evangelion est diffusé après la dernière bande, et les fans se demandent s’il reviendra un jour avec une nouvelle série de TV ou une série de longs métrages similaires à Rebuild, il est clair que le franchise mecha a eu un impact sérieux sur le médium anime et nous ne serions certainement pas surpris de le voir un jour faire un grand retour dans le futur.

Twitter Outlet Kaiju Actualités a partagé la bande-annonce finale de « Evangelion 3.0 + 1.0: Il était trois fois » qui culminera la dernière histoire de Shinji, Asuka et Rei tout en combattant les anges qui ont menacé le monde en général et en compétition pour changer radicalement l’humanité en conséquence.

« Evangelion 3.0 + 1.0: il était trois fois » le prochain sera publié 23 janvier du 2021.