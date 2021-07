Découvrez la nouvelle bande-annonce passionnante de « Ghostbusters: Afterlife »

Après une année entière d’attente, les fans de la franchise originale « Ghostbusters » seront ravis de voir un nouvel opus via « Ghostbusters: Afterlife », qui vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce passionnante référencée à l’héritage durable de l’équipe originale de Paranormal Terminators. .

Se déroulant plusieurs décennies après les deux épisodes originaux de la série, la famille du Dr Egon Spengler (joué par le regretté acteur et réalisateur Harold Ramis) a hérité de leur étrange maison au milieu du pays. Carrie Coon, Finn Wolfhard et McKenna Grace doivent découvrir l’héritage caché de grand-père Egon alors qu’ils cherchent à sauver la ville où ils vivent maintenant.

Jason Reitman, fils du réalisateur et producteur des épisodes originaux de « Ghostbusters », Ivan Reitman, a été chargé d’écrire et de réaliser ce film dans lequel, à l’instar de ses protagonistes, cherche à défendre la valeur de l’héritage familial et présente Ghostbusters à une toute nouvelle génération de téléspectateurs.

Gil Kenan, co-auteur de « Ghostbusters: Afterlife », a souligné dans une conférence avec le podcast « Just The Facts with Alex Zane » qu’il a dû faire extrêmement attention à ne pas révéler les secrets pour lesquels lui et Reitman se sont préparés. le public, en anticipant que les deux ont un message très important pour le public.

Kenan note qu’il était très important de « contextualiser » les chasseurs de fantômes et certaines des choses que nous, en tant que public, tenons déjà pour acquises, y compris le cadre classique de New York. « Ghostbusters: Afterlife » mettra en vedette des camées spéciales d’Annie Potts, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd et Bill Murray, qui reprendront leurs personnages dans le film original.

« Ghostbusters: Afterlife » raconte l’histoire d’une mère célibataire (Coon) et de ses deux enfants (Wolfhard et Grace) qui ont hérité de la mystérieuse maison de leur grand-père au milieu des champs, où ils découvriront leur lien avec un mystérieux groupe de paranormal. exterminateurs et leur héritage. Le film sort le 11 novembre.