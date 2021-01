Découvrez la nouvelle bande-annonce de «Gintama: la demi-finale»

Les responsables derrière Gintama ont présenté une nouvelle promo pour leur spécial « Demi-finale». Le manga de Hideaki sorachi aurait pris fin pendant un certain temps, mais il est maintenant temps de mettre fin à son adaptation anime, qui reste l’une des séries comiques et d’action les plus réussies de Japon, avec une légion fidèle de fans à travers le monde.

La pandémie aurait retardé le lancement de «Gintama: la finale« , Qui est déjà dans les théâtres de Japon, mais maintenant, les fans auront une spéciale qui aidera à définir le contexte de l’histoire de ce film, qui a récemment publié une nouvelle bande-annonce.

« Gintama: la demi-finale« Est une préquelle de »Gintama: la finale», Qui, de manière appropriée et conforme à la nature de la série, arrivera après la première du dernier film de la série. Même la promo elle-même essaierait de s’excuser auprès des fans pour l’attente.

Cette émission spéciale sera divisée en deux épisodes, qui seront diffusés les 15 et 20 janvier via le signal dTv, promettant une série amusante d’aventures pleines d’esprit qui expliqueront mieux les événements du film sorti en salles.

« Le final« Adapte les derniers instants du manga créé par Sorachi, qui a précédemment assuré non seulement d’avoir une participation créative lors de son développement, mais a également apporté quelques contributions à son animation, ce qui signifierait une fin vraiment digne de la franchise d’anime.

Malheureusement pour les fans en dehors du pays asiatique, il n’y a toujours pas de nouvelles sur une possible première internationale du film ou des licences possibles pour le distribuer via des plates-formes de streaming, donc cela ne reste que pour de futures confirmations.

« Gintama”Raconte les aventures d’un samouraï au chômage qui cherche diverses sources de revenus dans le Tokyo féodale, qui est étrangement gouvernée par des extraterrestres envahisseurs. Tout au long de son développement, la série a des sagas qui vont de la parodie, de l’humour absurde ou même de l’action débridée qui aide à mieux développer ses personnages dans des combats à vie ou à mort.