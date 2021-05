Découvrez la magnifique ferme contemporaine de Mila Kunis et Ashton Kutcher

Maisonetstyles Lot de 4 chaises repas café avec tissage caramel patiné

Découvrez ce magnifique lot de 4 chaises de repas de design contemporain qui saura rehausser le charme de votre demeure. Si la beauté de votre intérieur est créée par lensemble de votre mobilier, ces chaises sauront le sublimer en y apportant la touche doriginalité qui lui manque. Dotées de structure en bois exotique acajou, elles sont résistantes et vous avez aussi la possibilité de les utiliser sur une longue durée. Avec leur tissage caramel patiné et un revêtement synthétique café, ces modèles de chaise présentent une esthétique atypique. Leur piétement marron est un véritable plus à leur style de conception. Couleur : chaise café, tissage caramel patiné et pieds marron foncé Matière : structure et pieds en bois, revêtement synthétique. Dimensions (Lxlxh) : 45 x 63 x 103 cm Hauteur d'assise : 50 cm Poids : 7.10 kg Livrées montées Cet article est également vendu par lot de 2 et existe dans d'autres coloris.