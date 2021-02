Découvrez la KTM RC16 2021. «L’orange mécanique» de Miguel Oliveira en MotoGP

Il y a peu à faire avant de commencer à vibrer avec les courses du Championnat du Monde de Vitesse. Petit à petit, toutes les équipes dévoilent les motos, les pilotes et les décorations qu’elles présenteront lors de la saison MotoGP 2021.

Après Ducati, qui a présenté ses équipes la semaine dernière, l’un des moments les plus attendus des Portugais s’est produit aujourd’hui. Le KTM Factory Racing Team, l’équipe officielle de l’usine KTM en MotoGP, a présenté Miguel Oliveira en tant que pilote officiel. C’est la troisième fois de sa carrière que Miguel Oliveira représente KTM.

Après deux victoires, une position de tête, un tour plus rapide et plusieurs TOP 6, le pilote portugais a été promu dans l’équipe officielle, abandonnant ainsi la structure secondaire de l’équipe Tech 3, où il a également passé deux saisons aux commandes d’une KTM RC16.

En route pour le titre MotoGP

Cette saison, Miguel Oliveira célèbre 10 ans de carrière au championnat du monde de vitesse. Deux fois deuxième au monde – dans les catégories intermédiaires Moto3 et Moto2 – le pilote portugais, né à Almada, se retrouve dans l’un des meilleurs moments de l’histoire.

Après deux victoires lors de la saison 2020 – où seuls quelques abandons n’ont pas permis une place plus élevée dans la table finale du championnat du monde – et maintenant à la barre de l’une des motos les plus compétitives de la grille MotoGP, et intégré dans l’un des les équipes avec les plus grandes ressources techniques et humaines du Championnat de Vitesse, l’ambition de Miguel Oliveira est claire: devenir Champion du Monde MotoGP.

C’est avec cette mentalité gagnante que Miguel Oliveira s’est hissé au sommet du MotoGP, la «Formule 1» des motos. C’est pourquoi en 2021, les couleurs du France seront le vert, le rouge et … l’orange.

Faites glisser la galerie d’images: