Découvrez la dernière bande-annonce du jeu Crazy Co-Op It Takes Two

Electronic Arts a récemment publié une autre bande-annonce pour It Takes Two, le dernier jeu de Josef Fares et de son équipe aux Hazelight Studios. Le développeur se spécialise dans les expériences coopératives, nous ayant précédemment apporté Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out. Ce nouveau titre s’appuie sur ce qui a fonctionné dans son prédécesseur, mais il semble qu’il abandonnera la violence et le drame maussade en faveur de personnages loufoques et de scénarios plus grands que nature.

Cette nouvelle bande-annonce ne nous montre rien que nous n’ayons déjà vu, mais elle met en évidence la grande variété de gameplay en cours. Avec vous et un autre joueur qui incarnez un couple séparé qui a été transformé par magie en poupées, vous chevaucherez des crapauds une minute et vous affronterez un vieil aspirateur la suivante.

Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons récemment travaillé avec It Takes Two, et vous pouvez tout lire sur nos pensées via le lien. Le jeu arrive le 26 mars et un exemplaire permettra à un ami de jouer gratuitement. Jouerez-vous à It Takes Two? Redécouvrez l’amour dans la section commentaires ci-dessous.