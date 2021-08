Découvrez la collaboration entre « Watch Dogs » et « La Casa de Papel »

Aspire Nautilus GT Anniversary Edition Taifun Aspire Silver Titanium

Découvrez le Nautilus GT Anniversary Edition ! Nautilus GT Anniversary Edition : le Nautilus GT souffle sa première bougie ! Issu de la collaboration entre Aspire et Taifun, le Nautilus GT fête déjà son premier anniversaire et les marques nous dévoile donc une nouvelle version du désormais célèbre atomiseur pour l'occasion ! Aspire a fait des atomiseurs MTL sa spécialité et Taifun est passé maître dans l'art du reconstructible de grande qualité. Cette version Anniversary Edition reprend les traits du Nautilus Limited Edition mais on retrouve cette fois-ci un drip tip 510 long qui améliorera encore le rendu des saveurs. Concrètement, le Nautilus GT Anniversary est légèrement plus grand que ses prédécesseurs avec des dimensions de 58 x 24 mm. Sa conception en acier inoxydable avec un réservoir en PSU lui confère un aspect particulièrement élégant. Il prendra donc place sans fausse note sur n'importe quelle box acceptant les atomiseurs de 24 mm ! Un rendu des saveurs encore plus optimisé Comme pour l'édition limitée, les deux marques ont décidé d'intégrer directement le réservoir en PSU de 4,2 ml à ce nouveau Nautilus GT Anniversary Edition. Celui-ci autorise donc une très bonne autonomie puisque cet atomiseur ne sera pas gourmand en e-liquide ! Pour le remplir, il suffira de tourner le top cap d'un quart de tour pour le retirer de son logement. Rien de plus simple ! Mais le plus grand atout du Nautilus GT Anniversary Edition reste son tirage MTL ! En effet, il est entièrement optimisé pour offrir une vape en inhalation indirecte très savoureuse . Ainsi, son flux d'air est réglable de manière très précise, pour ne pas dire chirurgicale ! Il est donc possible de régler le tirage selon ses envies avec cinq petits trous de diamètres différents : 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm ou 2,5 mm. De cette façon, vous obtiendrez la vape parfaite selon vos envies avec un tirage plus ou moins serré en MTL ou légèrement plus aérien en DL restrictif ! Enfin, le Nautilus GT Anniversary Edition est livré avec deux résistances : une Nautilus 2S Mesh en 0,7 ohm (20-25W) et une Nautilus BVC en 1,6 ohm (7-11W). Mais il faut savoir qu'il est aussi et surtout compatible avec toutes les résistances de la série Nautilus d'Aspire, ce qui permet d'offrir un véritable choix en termes de résistances ! Contenu 1 x Nautilus GT Anniversary Edition 1 x résistance Nautilus 2S Mesh 0,7 ohm (pré-installée) 1 x résistance Nautilus BVC 1,6 ohm 1 x sachet de joints 1 x manuel d'utilisation