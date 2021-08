Découvrez la collaboration émotionnelle entre Lady Gaga et Tony Bennett

Deux grandes icônes de la musique sont sur le point d’unir à nouveau leurs forces, unissant le meilleur de la musique moderne et des générations passées avec un album de reprises interprétées par la pop star Lady Gaga et la légende du jazz Tony Bennett, qui unissent leurs voix pour la deuxième fois, avec une vidéo promotionnelle émouvante pour la chanson « I Get A Kick Out Of You ».

Dans la vidéo, Gaga et Bennett sont montrés pendant les enregistrements de la chanson, avec de grands sourires sur leurs visages alors qu’ils chantent leurs lignes respectives, ainsi que quelques larmes de joie du chanteur de « Bad Romance ». Les images ont été diffusées le vendredi 6 août via le signal MTV dans plus de 180 pays simultanément.

Lady Gaga et Tony Bennett ont enregistré ensemble l’album « Love for Sale », une compilation des meilleures chansons du célèbre compositeur américain Cole Porter, annonçant sa sortie au public le 1er octobre. Il s’agit de la deuxième collaboration entre les deux artistes après la sortie de l’album « Cheek To Cheek » en 2014.

« Love For Sale » sera le dernier enregistrement en studio de Tony Bennett, après que l’artiste légendaire a annoncé sa retraite cette année après avoir reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer. L’album a été enregistré aux Electric Lady Studios à New York et comprenait un mélange d’ensemble de jazz, de big band et de quelques arrangements orchestraux.

Pour célébrer ce lancement et donner à Bennett un adieu bienvenu sur scène, le duo d’artistes a effectué quelques performances au Radio City Music Hall de New York sous le titre « One Last Time : An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga.

Après la sortie de « Cheek To Cheek », Lady Gaga a noté que travailler aux côtés de Bennett « lui avait sauvé la vie », notant qu’en passant du temps avec Tony dans le studio d’enregistrement, elle était soulagée d’apprendre qu’il ne cherchait pas à profiter d’elle. , et qu’elle ne s’intéressait qu’à sa voix et lui offrait son amitié.