Découvrez la bande-annonce officielle du FALCON ET DU SOLDAT D’HIVER

Aujourd’hui c’est SUPERBOWL LV et comme prévu, nous allons recevoir une variété de publicités, teasers et bandes-annonces très attendus.

Eh bien, Marvel Studios nous a donné le premier pour lequel beaucoup étaient enthousiastes dans la prochaine série Disney Plus LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER avec Anthony Mackie et Sebastian Stan.

«Le faucon et le soldat de l’hiver» de Marvel Studios met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson alias The Falcon, et Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Le duo, qui s’est réuni dans les derniers instants de «Avengers: Fin de partie», fait équipe dans une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs capacités et leur patience. Réalisée par Kari Skogland avec Malcolm Spellman en tant que scénariste en chef, la série met également en vedette Daniel Brühl dans Zemo, Emily VanCamp dans Sharon Carter et Wyatt Russell dans John Walker.

Découvrez-le ci-dessous et regardez le prochain épisode de la télévision Marvel Studios lors de ses débuts le 19 mars.