Découvrez la bande-annonce de Ferocious, le successeur de Crysis

Attachez votre sac à dos, coupables, nous devons explorer et survivre sur des îles incroyables comme nous le montre la remorque Ferocious.

Un jeu de tir avec des mécanismes de survie et des éléments d’horreur, situé sur une île tropicale isolée. Ça sonne bien, non? Eh bien, c’est ce que le Remorque féroce, une nouvelle proposition FPS. Il est inévitable de ne pas penser à de grands jeux comme Crysis pour de nombreuses raisons.

Son cadre, son approche plus ouverte, ou un monde avec des systèmes réalistes et profonds pour que vous puissiez vous y voir immergé. Et si vous ne nous croyez pas, il vous suffit de regarder la vidéo que nous vous avons laissée ci-dessous. Mais sans aucun doute, le plus incroyable de tous est que Ferocious est développé par une seule personne.

À la recherche d’un groupe de journalistes disparus, Ferocious nous conduit sur une île tropicale enveloppée de brume et enveloppée de mystère. Une île gouvernée par des forces hostiles, qui en font un piège mortel pour les humains.

Les climats chauds, les pluies torrentielles et le brouillard épais se combinent avec des ravins escarpés et des jungles profondes qui cachent des créatures hideuses et assoiffées de sang. Un combat pour la survie où les joueurs doivent non seulement retrouver les personnes perdues, mais affronter les créatures qui les hantent et survivent sur l’île elle-même.

Comme le décrit son créateur Leo, Ferocious tourne autour de la lutte entre l’homme et la nature, avec les humains au bas de la chaîne alimentaire. «Bien que l’île soit effrayante, elle peut aussi être un endroit magnifique et fascinant, et un endroit qui devrait simplement être laissé seul.« , Expliquer.

Les humains n’ont pas de place sur cette île, et pour le prouver, Leo parle de proposer un gameplay brut et violent. «Et tandis que le combat contre d’autres humains est axé sur l’action, il se transforme rapidement en une expérience de terreur dès que vous trouvez les créatures.«.