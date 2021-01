Découvrez Game Studios et Ultimate Games SA Team Up For Naked and Afraid: The Game

En 2019, Discover Game Studios et Ultimate Games SA ont annoncé un jeu basé sur le Nu et effrayé émission de télévision de survie. Le spectacle présente un petit groupe de survivants qui ont le strict nécessaire pour survivre dans des environnements difficiles.

Les joueurs peuvent désormais découvrir l’émission de télé-réalité à la première personne dans un jeu. Il existe une variété de concurrents parmi lesquels choisir, tous dotés de traits uniques. Certains sont plus susceptibles de survivre pendant la période sans abandonner.

Les joueurs doivent survivre pendant 21 jours sur une île déserte de l’océan Pacifique. L’île elle-même est peut-être belle, mais le temps est capricieux. Il peut y avoir des pluies tropicales ou une chaleur insupportable. Sur l’île se trouvent des cycles diurnes et nocturnes réalistes auxquels les animaux vont réagir. L’environnement a également la possibilité de ruiner le travail acharné d’un survivant. Placez un feu trop près de l’eau, et il brûlera, tout en ruinant le bois de chauffage.

Les survivants doivent survivre le plus longtemps possible. Plus les joueurs survivent longtemps, plus la récompense est grande. Le jeu dispose également d’un système de classement que les autres joueurs doivent compléter pour être le survivant le plus réussi.

La chasse à la nourriture est vitale pour la survie. Il peut y avoir une vie végétale luxuriante sur l’île, mais tout n’est pas comestible. Les joueurs devront chasser sur les deux terres et en mer. L’une des options consiste à créer une lance en bois et à frapper un poisson. L’heure de la journée est également vitale puisque les animaux sont à des moments différents. Une fois la chasse réussie, les joueurs peuvent soit manger l’animal cru, soit le cuisiner en premier.

Le jeu lui-même a des fonctionnalités Rougelite. Une fois que les joueurs perdent, soit en abandonnant, soit en tombant malade, le jeu est terminé. Le jeu se réinitialise et les joueurs devront recommencer. Les conditions changent à chaque fois.

Heureusement, les joueurs ont la possibilité d’acheter des améliorations permanentes, même si le jeu se réinitialise. La survie n’est peut-être pas facile au début, mais après quelques essais, les joueurs apprendront à s’adapter au gameplay ou à perdre.

Auparavant, Discover Game Studios et Ultimate Games SA ont travaillé ensemble pour la sortie de Deadliest Catch: Le jeu. Le titre a été lancé en avril 2020 mais a jusqu’à présent reçu des critiques mitigées.

Nu et peur: le jeu lancera sur PC via Steam mais n’a pas encore de date de sortie.