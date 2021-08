Découvrez de plus près les tenues de la cérémonie de clôture olympique de Team USA

Les superbes tenues de l’équipe américaine pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo dimanche ont finalement fait leurs débuts.

La marque de mode est l’équipementier officiel de l’équipe depuis 2008 et a une fois de plus conçu une série de tenues de cérémonie de clôture qui laisseront une impression durable aux téléspectateurs du monde entier.

L’uniforme de la cérémonie de clôture de l’équipe américaine est à la fois impeccable, propre et sportif, et Ralph Lauren s’est fortement concentré sur l’utilisation de matériaux et de pratiques de fabrication durables.

La porte-drapeau Kara Winger de Team USA lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 le 8 août 2021. Alexander Hassenstein / Getty Images

Ralph Lauren a offert un aperçu de son uniforme de cérémonie de clôture. Avec l’aimable autorisation de Ralph Lauren

L’uniforme élégant comprend une veste à cordon de serrage blanche avec le drapeau américain sur l’épaule gauche ; une ceinture rayée en polyester recyclé Repreve ; un polo blanc, un masque et des chaussures en coton cultivé aux États-Unis ; et un pantalon en jean blanc.

La collection Team USA regorge de rayures, de blocs de couleurs et de graphismes audacieux, le tout dans une palette patriotique, et chaque article est fabriqué aux États-Unis.

Ralph Lauren a conçu les uniformes et la collection de vêtements du défilé de clôture pour les équipes olympiques et paralympiques américaines. Certains articles de la collection sont disponibles à l’achat sur RalphLauren.com.

Pour aider à alimenter l’accent mis par sa marque sur la durabilité, Ralph Lauren a annoncé plus tôt cette année une plate-forme Color on Demand qui utilise un processus de teinture du coton plus durable et a révélé que le processus sera utilisé pour créer des produits en coton dans la collection de vêtements Team USA. L’entreprise a également utilisé MIRUM, une alternative au cuir fabriquée à partir de ressources renouvelables, pour créer un patch pour le pantalon de l’uniforme.

Les uniformes de Team USA sont toujours patriotiques, mais l’ajout de touches durables cette année était important pour le directeur de l’innovation et de la marque et vice-président du conseil d’administration de la marque, David Lauren.

« Après une année marquée par l’isolement et les conflits, les Jeux de cet été sont un véritable témoignage de la résilience de l’esprit humain et du pouvoir universel du sport pour dynamiser et unir le monde », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Alors que nous nous réunissons pour célébrer et concourir, nous devons également assumer notre responsabilité de protéger la planète que nous appelons tous chez nous. Dans ce cadre, nous sommes fiers de continuer à investir dans des innovations en matière de durabilité et à les mettre à l’échelle, en habillant les athlètes les meilleurs et les plus brillants de notre pays avec des vêtements intemporels qui ont été créés consciemment.

