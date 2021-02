Découvrez comment vous désabonner de Disney +

Dites adieu aux dépenses Disney + en annulant votre abonnement en quelques secondes.

Bien que Disney Plus propose de nombreux films et séries divertissants, son contenu peut vous ennuyer à un moment donné. Cependant, cela ne deviendra pas un problème si vous savez comment quitter la plateforme. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment se désinscrire de Disney + rapidement et facilement.

Ce n’est un secret pour personne que Disney Plus compte des millions de fans à travers le monde. Si vous êtes fatigué de tout le contenu, il n’y a aucun problème. Parce que? Parce que vous pouvez vous désinscrire facilement avec tout ce que nous vous expliquerons dans cet article.

Vous pouvez donc annuler votre abonnement Disney Plus

Annuler l’abonnement Disney + est un jeu d’enfant, il suffit de suivre ces étapes et en quelques secondes vous direz adieu à tout type de dépenses que cette plateforme peut générer dans votre poche. Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’être un expert en technologie ou quelque chose du genre, car vous le ferez dans quelques instants et sans aucune complication!

La première chose à faire est accédez au site Web officiel de Disney Plus ou à l’application mobile pour vous connecter. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez appuyer sur le bouton sous ces lignes pour le télécharger.

Choisissez votre profil .

. Choisir compte .

. Choisissez votre abonnement .

. donner à Annuler l’abonnement .

. Sélectionnez Annulation complète pour confirmer.

C’est fait! Le processus est fondamentalement le même sur un ordinateur, un Android ou un iPhone. Vous avez réalisé? Ce que vous devez faire pour annuler votre abonnement Disney + est vraiment simple. Cependant, nombreux sont les utilisateurs de cette plateforme qui ne connaissent toujours pas les démarches à entreprendre pour l’abandonner et oublier, une fois pour toutes, les dépenses mensuelles qu’elle peut générer.

Par contre, il faut souligner que lorsque vous annulez votre abonnement vous pouvez continuer à profiter de Disney + jusqu’à la fin de votre cycle de facturation actuel. Autrement dit, si votre abonnement se termine le 16 mars (pour donner un exemple), jusqu’à ce jour, vous pourrez regarder n’importe quel film ou série diffusé sur Disney Plus. En termes simples, vous ne perdrez pas un seul centime lorsque vous décidez d’annuler un tel abonnement.

Vous avez réalisé? Annuler votre abonnement Disney + est vraiment simple. Nous vous invitons également à consulter cet article qui explique comment télécharger des films et séries Disney + afin que vous puissiez les regarder quand vous le souhaitez, sur votre mobile et sans connexion Internet. Et au cas où vous n’êtes pas abonné à cette plate-forme, mieux vaut jeter un coup d’œil à cette autre avec les 7 meilleurs films Disney que vous pouvez voir sur Netflix en ce moment. Idéal pour les fans de Disney!

Vous savez déjà que lorsque vous souhaitez annuler votre abonnement Disney +, vous pouvez le faire sans aucun inconvénient avec les étapes expliquées ci-dessus. C’est beaucoup plus facile que quiconque ne l’imagine.

