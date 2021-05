Découvrez comment les nouvelles de bébé de Dylan Dreyer étaient le «  secret le moins bien gardé  »

CYRILLUS Dors-bien en jersey bébé imprimé bouquet fleuri taille: 1M

Un petit imprimé tendre et rétro, un jersey souple très agréable à porter en été et une ouverture devant par pressions pour un habillage facilité, ce dors-bien est un indispensable du trousseau de maternité. DétailsEncolure arrondie. Ouverture devant et à l'entrejambe par pressions. Découpe dans le dos avec fronces. Sans pieds à partir du 18 mois. MatièreEn jersey 95% coton, 5% élasthanne.