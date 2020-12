Découvrez comment le camée de Mark Hamill dans «  The Mandalorian  » est resté secret

Il showrunner de ‘The Mandalorian’ Jon Favreau, a révélé comment l’équipe de production a réussi à garder le retour de Luke Skywalker à la fin de Deuxième Saison dans ‘The Mandalorian’ malgré toutes les fuites.

La finale de la saison épique de 'The Mandalorian' a montré l'un des rendements les plus surprenants, lorsque Luke Skywalker venir à la rescousse de Bébé Yoda / Grogu, à bord de son X-Wing et accompagné de R2-D2.







L’apparence de marque Hamill dans ‘The Mandalorian’ c’était peut-être le seul qui n’a pas été divulgué à l’avance. L’introduction de Ahsoka tano interprétée par Rosario Dawson, la de Boba Fett interpreté par Temuera Morrison et même celui de Bo-katan pour Katee sackhoff est devenu connu avant leurs apparitions dans la série.

Dans une récente interview, Favreau a révélé comment il a réussi à garder le camée de Hamill, «C’était difficile, il est difficile de garder un secret aujourd’hui, surtout avec ‘Guerres des étoiles’, car les gens sont curieux et il y a beaucoup de gens impliqués dans le processus des effets visuels ».

«Et à chaque fuite, nous avions peur jusqu'au jour où il a été diffusé que notre cmeo surprise fuirait aussi… mais nous avons commencé la série avec la révélation de Bébé yoda, et ton nom, Grogu. C'était un secret qui a époustouflé tout le monde ».







«Et en plus de ne pas en parler à tant de gens, de ne pas avoir de marchandise à ce sujet et ce genre de choses. Et puis avoir Mark Hamill présent sur le plateau pendant la scène pour utiliser tout type de technologie anti-âge que nous pourrions utiliser pour le faire ressembler aux vieux films. «

Ce qui précède n’est pas la première fois Mark Hamill maintient un camée dans ‘Guerres des étoiles’ en secret, car quelque chose de similaire s’est produit dans la trilogie de suite de ‘Guerres des étoiles’ quand il se présente pour s’entraîner Roi.