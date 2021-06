Découvrez comment et où profiter de la saga complète de Fast and Furious

Rapides et furieux est une saga avec des épices comme des voitures rapides, de belles femmes, des poursuites incroyables et des combats sauvages. Une formule qui a connu un succès commercial, mais qui a peut-être échoué un peu pour séduire les critiques de cinéma. Ce n’est pas grave. La série, avec vin Diesel dans la peau du grossier dominic Toretto, a plus de vingt ans d’histoire et est toujours en vigueur avec sa neuvième entrée actuellement en salles.

La franchise a fait du bruit depuis sa création en 2001 avec l’histoire du coureur de course illégal. Dom Toretto et le flic infiltré Brian O’Conner. L’intrigue a captivé un public qui est rapidement devenu fan de ces personnages et de leurs diverses aventures au volant. De cette façon, la bande a commencé un long chemin.

La neuvième entrée de l’histoire populaire est dans les théâtres et raconte comment lLe cyber-terroriste Cipher recrute le frère de Dom Jakob pour mener à bien sa vengeance contre l’équipe qui l’a battue dans le passé. Interpreté par Jean Cena, Jacob C’est un assassin, un voleur expert et un conducteur de voiture qualifié qui compliquera l’existence de Dom et de sa famille. Avant de regarder ce film, vous voudrez peut-être vous familiariser avec le reste de la franchise.

Fast and Furious propose 9 entrées principales et deux spin-offs. Dans cet article, vous apprendrez où profiter de chacun des films de la saga en ligne. Faites très attention !

Rapide et furieux (2001) : avec abonnement sur HBO GO et location ou achat sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Prime Video, Total Play et Izzi Go.

+ Rapide + Furieux (2003) : avec abonnement sur HBO GO et location ou achat sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Total Play et Izzi Go.

Rapide et furieux (2009) : Louez ou achetez sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Prime Video, Total Go et Izzi Go.

Contrôle rapide et furieux 5 pouces (2011) : Louez ou achetez sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Prime Video, Total Play et Izzi Go.

Fast and Furious 6 (2013): Louez ou achetez sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Prime Video, Total Play et Izzi Go.

Fast and Furious : Tokyo Challenge (2006) : avec abonnement sur HBO GO et location ou achat sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Total Play et Izzi Go.

Rapide et furieux 7 (2015) : Louez ou achetez sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Prime Video, Total Play et Izzi Go.

Rapide et furieux 8 (2017) : Louez ou achetez sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic, Total Play et Izzi Go.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw (2019) : Louez ou achetez sur Apple TV, Google Play, YouTube, Cinepolis Klic et Prime Video.

Fast and Furious 9 (PRÉVENTE) : Apple TV, Prime Video, YouTube et Cinepolis Klic.

Attentif! La saga Rapides et furieux Il se terminera par le dixième opus qui sera divisé en deux parties qui sortiront en 2023 et 2024. vin Diesel Il a reconnu la nécessité de mettre fin à l’histoire de Toretto et de son équipe. Alors, profitez-en pour profiter de toute la franchise avec l’excuse parfaite : la neuvième entrée est déjà en salles ! Allez, il en reste peu…