Découvrez comment activer le mode à une main dans Android 12

Si votre mobile est équipé d’Android 12, essayez le mode à une main et profitez au plus vite de ses avantages.

Le deuxième aperçu du développeur Android 12 est sorti et il apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. En plus de la refonte constante des couleurs et des thèmes que Google essaie de faire avant la sortie de la version stable du système d’exploitation, celle-ci comprend un mode à une main que vous pourriez utiliser beaucoup. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment activer le mode à une main dans Android 12.

Android 12 meilleures fonctionnalités à ce jour

La fonction, qui a mis du temps à arriver, peut désormais être activée nativement sur les mobiles Android 12. Voulez vous l’essayer? Ensuite, consultez cet article sur Android 12 Developer Preview 2 et vérifier si votre smartphone est dans la liste des mobiles compatibles.

Qu’est-ce que le mode à une main sur Android

Le mode à une main vous permet de réduire l’écran de votre Android afin que son interface cesse d’occuper les 6 pouces de l’écran physique et qu’un écran virtuel de 4 pouces s’affiche. Quelle est votre fonction? Rendre l’utilisation du smartphone plus confortable d’une seule main.

Bien que tout le monde ne le sache pas, le mode à une main est une fonctionnalité présente dans plusieurs couches de personnalisation de fabricants comme Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola et Asus. Cependant, il n’était pas devenu une fonctionnalité native du système d’exploitation mobile de Google jusqu’à l’arrivée d’Android 12.

Étapes pour activer le mode manuel dans Android 12

Bien que cette fonctionnalité soit disponible dans Android 12 Developer Preview 2, est désactivé par défaut. Pour l’activer et le tester sur votre mobile, vous devez suivre les étapes que nous vous indiquerons ci-dessous.

Ouvrez les paramètres et appuyez sur Système .

et appuyez sur . Entrez dans les gestes .

. Jouer le mode à une main.

Puis activez Utiliser le mode à une main.

Dans les paramètres de gestes, vous pouvez personnaliser quelques options de mode à une main. La première consiste à quitter lors du changement d’application, ce qui ramènera l’écran à sa taille réelle chaque fois que vous quitterez une application. Le second, appelé TimeOut, vous permet de définir la période de temps pour mettre fin à l’utilisation du mode à une main et ramener votre écran mobile à sa taille réelle.

Vous avez réalisé? Activer le mode à une main dans Android 12 est un jeu d’enfant! Après avoir suivi ces étapes, dans quelques secondes, il sera activé.

Voici comment le mode à une main est utilisé dans Android 12

Une fois que vous l’avez activé, Le mode à une main est activé en faisant glisser votre doigt vers le bas près du bas de l’écran. Lorsque vous le faites, l’écran se rétrécit verticalement et si vous souhaitez quitter, vous n’aurez qu’à toucher en haut de l’écran réduit.

Contrairement aux couches de personnalisation qui réduisent la taille verticalement et horizontalement, jusqu’à présent, le mode à une main de Google ne peut être utilisé que verticalement. Cependant, la possibilité que cela soit amélioré ou modifié avant l’arrivée de la version stable d’Android n’est pas exclue.

Comment installer Android 12 sur un mobile compatible

Si vous souhaitez en savoir plus sur la dernière version du système d’exploitation de Google, jetez un œil à cet article qui présente toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 12. Vous serez surpris!

