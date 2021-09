Découvrez comment accéder aux catalogues de streaming d’autres pays

Les Confitures du Clocher Confiture extra aux 3 fruits rouges vanillés - Pot 240g

Découvrez ici une confiture des plus gourmandes. Elle se marie à merveille avec le velouté de framboise, les saveurs de la fraise et le petit côté acidulé de la groseille. Mais ce n'est pas tout! Une pointe de vanille a été rajoutée et nous fait voyager à travers les pays pour le plaisir de nos papilles.Sur une tartine de pain frais avec du beurre, dans un yaourt ou à ajouter à vos pâtisseries, les mariages sont nombreux et ne manque pas de saveurs.Petits et grands vont adorer cette confiture au goût tout doux.