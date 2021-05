Découvrez ces images inédites de la dernière tournée européenne de Prince

Pour célébrer la collaboration entre «The Prince State» et le club de football Saint-Germain à Paris, un matériel inédit appartenant à la dernière tournée que Prince a faite sur le continent européen a été révélé, révélant dans son intégralité un concert que La rock star joué le 1er juin 2014 au «Zénith» lors de son séjour dans la capitale française.

La séquence de 21 minutes montre Prince en train de jouer un medley intitulé « CRAZY2COOL » dans le cadre de la tournée « Hit And Run Part II », dans laquelle il interprète les chansons « Let’s Go Crazy », « Take Me With U », « Raspberry Beret ». et «U Got The Look».

L’impressionnante performance de Prince culmine lorsque l’artiste présente une étonnante combinaison de «Cool» du groupe funk The Time et «Don’t Stop ‘Til You Get Enough» du roi de la pop lui-même, Michael Jackson.

L’équipe parisienne de Saint Germain, en plus de présenter une ligne exclusive de vêtements arborant le symbole flamboyant Prince, comprend également la sortie d’un vinyle en édition limitée, avec le morceau 1989 «Partyman» et une version inédite de «Cool « joué en live, avec une performance en vinyle violet.

Récemment, une «version du réalisateur» de l’impressionnant solo de guitare que Prince a interprété en 2004 lors de la performance de «While My Guitar Gently Weeps» a été révélée, en hommage à George Harrison lors de la cérémonie d’intronisation au «Salon of Rock and Roll Fame », Accompagné de Tom Petty, Jeff Lynne et Steve Winwood.

Début avril, la sortie de «Welcome 2 America», l’album de Prince enregistré en 2010 et qui jusqu’à aujourd’hui était considéré comme perdu, s’est confirmée, marquant son arrivée au public le 30 juillet grâce au label Legacy. de son édition et de sa distribution.