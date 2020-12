Découvrez ce qui rend cette Ferrari 458 Speciale plus spéciale

Le dicton dit, parfois les apparences sont trompeuses et ce Ferrari 458 Speciale en est la preuve. Bien qu’elle ressemble à une 458 Speciale très normale – si l’on peut appeler une 458 Speciale normale – la vérité est que cette Speciale est un peu plus … spéciale que les autres.

Qu’est-ce qui le rend spécial? Ce doit être le seul 458 blindé Speciale existant. La société AddArmor, spécialisée dans le blindage automobile, a utilisé cette Ferrari pour démontrer que les voitures blindées ne doivent pas être énormes et lourdes ou laisser derrière elles des capacités dynamiques.

Oui, sous la carrosserie des lignes sportives de la supercar italienne, nous avons un niveau de protection B4, ce qui signifie que cette 458 Speciale est capable de résister au tir de divers types d’armes à feu – des fusils de chasse aux pistolets – y compris les armes. comme le célèbre .44 Magnum.

Comment avez-vous fait?

Facile. Pour faire de la Ferrari 458 Speciale une sorte de «char italien», AddArmor a utilisé un nouveau matériau de sa conception (qu’il n’identifie pas) qui est 10 fois plus résistant que l’acier balistique tout en pesant 60% de moins que cela.

Cela permettrait à cette 458 Speciale de ne peser que 70 kg de plus que le modèle standard. Même ainsi, AddArmor ne pensait pas que cette réduction de poids par rapport aux autres systèmes de blindage était suffisante et c’est précisément pour cette raison qu’il «s’est mis au travail».

Pour atténuer davantage le gain de poids, AddArmor a utilisé le vaste catalogue de pièces en fibre de carbone que Ferrari met à disposition pour la Speciale et a échangé l’échappement d’origine pour celui de Capristo, en acier inoxydable, plus léger que l’original.

Le résultat final de tout cela est que cette Ferrari 458 Speciale n’enregistre que 30 kg supplémentaires par rapport à la «normale» et, grâce au nouvel échappement, elle a encore 40 chevaux de plus que le modèle de série qui, on s’en souvient, délivre 605 ch, gracieuseté du V8 atmosphérique de 4,5 l.

Combien coûte cette Ferrari 458 Speciale blindée? AddArmor avance d’un prix de 625 milliers de dollars (près de 510 milliers d’euros).