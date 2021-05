Directeur de Suicide Squad, James Gunn, a révélé une nouvelle image du prochain film de DC.

Partageant la photo sur Instagram, Gunn a sous-titré l’article: « Undercover Squad in Corto Maltese: Ratcatcher 2, The Thinker, Bloodsport et Polka Dot Man in #TheSuicideSquad », faisant allusion aux personnages joués par Daniela Melchior, Peter Capaldi, Idris Elba Oui David Dastmalchian dans le film respectivement.

Le film DC servira de « redémarrage en douceur » du film DC. Suicide Squad 2016, réalisé par David hier, et suivez les différents personnages lorsqu’ils sont envoyés sur l’île de Corto Maltese dans le cadre de la Groupe de travail secret X.

Le film a une distribution impressionnante, qui comprend également Margot Robbie, Taika waititi, Sylvestre Stallone Oui John Cena. Il devrait sortir en salles le 6 août.

Pendant ce temps, James Gunn a révélé qu’il recevait quotidiennement des menaces de fans pour la mort éventuelle de personnages dans ses films.