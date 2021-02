Découvrez à quoi ressemble «Super Mario 64» avec le lancer de rayons

Habituellement, si vous recherchez une carte vidéo haute puissance pour PC, vous ne cherchez pas à jouer à des jeux vidéo plus anciens que 2 décennies. Cela étant dit, quel est le dernier GPU Nvidia peut réussir dans certains des jeux les plus mémorables d’antan Convainquez-vous que vous devez commencer à épargner pour un.

Vous pourriez aussi être intéressé par: De quoi parlera la deuxième saison de « Demon Slayer »?

Un créateur YouTube de premier plan a montré à quoi ressemble le classique « Super Mario 64 » de Nintendo grâce à la puissance d’un RTX 3090. La carte graphique haut de gamme actuellement disponible sur le marché est capable de rendre les plates-formes toujours plus populaires aussi belles que nous ne les avons jamais vues.

Avec el Ray Tracing En remorque, l’environnement et Mario lui-même sont réfléchissants et semblent plus nets que jamais.

Cependant, il y a quelques mises en garde avec cette séquence de jeu. Pour commencer, Le simple fait de posséder un RTX 3090 et de télécharger un article «Super Mario 64» créé par des fans ne rendra pas automatiquement le jeu impressionnant.. Au lieu de cela, il s’agit d’une version très spécifique du jeu manipulée par des moddeurs professionnels.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Deadpool: Regardez la lettre «perdue» sur son intégration dans le MCU

Il est à noter que toute carte RTX capable de lancer de rayons devrait pouvoir faire ça « Super Mario 64 » semble oui.

Tandis que le RTX 3090, Quoi Il a un prix énorme de 1500 dollars, est vraiment la meilleure carte disponible pour le moment.