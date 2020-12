Découverte d’une momie de petits loups superbement préservée dans le pergélisol du Yukon

Une momie de chiot loup, parfaitement préservée car elle est restée enfermée dans le pergélisol pendant 57000 ans, abandonne enfin certains de ses secrets, y compris comment le loup gris est mort et s’est retrouvé seul dans la glace il y a si longtemps.

Le loup gris momifié (Canis lupus) a été découverte par un mineur d’or en train de creuser du pergélisol au Yukon, au Canada, en juillet 2016, dans les champs aurifères du Klondike près de Dawson City.

«C’est le spécimen de loup le plus complet jamais trouvé depuis la période glaciaire», a déclaré l’auteure principale Julie Meachen, professeure agrégée d’anatomie à l’Université Des Moines dans l’Iowa. «Tous ses tissus mous, ses cheveux, sa peau, même son petit nez sont toujours là. Elle est juste complète. Et c’est vraiment rare.

Plusieurs types d’analyses – y compris la datation au radiocarbone, l’échantillonnage d’ADN et les mesures des niveaux de différentes versions, ou isotopes, d’oxygène – ont confirmé la mort du petit. Les radiographies du squelette et des dents ont également révélé que Zhùr (qui signifie «loup» dans la langue Hän des Tr’ondëk Hwëch’in locaux) n’avait que 7 semaines lorsqu’elle a rencontré sa fin prématurée.

Des images radiographiques de l’ancien chiot loup et de ses dents ont révélé qu’elle n’avait que 7 semaines lorsqu’elle est décédée. (Crédit d’image: Gouvernement du Yukon)

Passé antique

En plus d’être le loup de la période glaciaire le plus complet jamais découvert, la momie de Zhùr était également particulièrement importante pour les chercheurs car elle a été découverte en Amérique du Nord.

« Ces types de spécimens peuvent être assez communs en Sibérie, mais ils sont beaucoup plus difficiles d’accès », que les restes trouvés au Yukon, a déclaré Meachen à 45Secondes.fr. En tant que tels, les restes étaient beaucoup plus faciles d’accès et d’étude, et ils ont également fourni une occasion rare de voir d’où provenaient les loups d’Amérique du Nord, a-t-elle déclaré.

Meachen et ses collègues ont reconstruit le génome mitochondrial de Zhùr – le génome trouvé dans les structures de production d’énergie des cellules appelées mitochondries qui se transmet le long de la lignée maternelle – trouvant des similitudes avec les deux loups béringiens, un groupe éteint qui vivait dans l’ancien Yukon et en Alaska, et le gris russe loups. La relation du chiot avec des individus d’Amérique du Nord et d’Eurasie est la preuve d’un ancien mélange continental sur le pont terrestre de Béring, un ancien pont terrestre qui reliait autrefois l’Alaska et la Russie, ont déclaré les chercheurs.

Avoir un spécimen aussi intact à étudier a également donné aux chercheurs l’occasion d’examiner ce que les loups de l’époque glaciaire mangeaient.

« Quand j’ai regardé les rayons X et que j’ai pu voir ses intestins, cela m’a donné un peu de frisson », a déclaré Meachen. « Je n’avais jamais vu des intestins de 57 000 ans auparavant. » Bien qu’à la fin, l’analyse osseuse, et non le contenu de son estomac, a permis à l’équipe de reconstituer le régime alimentaire de Zhùr.

Au cours de sa courte vie, Zhùr s’est nourrie principalement de nourriture aquatique, comme le saumon quinnat qui fraye actuellement dans la rivière Klondike, ont-ils découvert. Ce n’est pas rare chez les loups modernes, dont il a été démontré qu’ils passaient de façon saisonnière à des régimes aquatiques en Alaska. Cependant, les scientifiques avaient supposé que les loups du Yukon auraient principalement mangé du bison ou du bœuf musqué pendant la période glaciaire.

Un gros plan de la tête du chiot loup révèle ses dents. (Crédit d’image: Gouvernement du Yukon)

Loup solitaire

L’un des plus grands mystères qui subsistent autour de Zhùr est de savoir comment elle a été momifiée et pourquoi elle s’est retrouvée seule. Les chercheurs émettent l’hypothèse qu’elle a été tuée lorsque sa tanière s’est effondrée sur elle. Cela expliquerait pourquoi les restes sont si parfaitement conservés, car ils auraient été instantanément ensevelis dans un environnement froid, sec et hermétique.

Mais si elle est morte de cette façon, cela soulève la question – où était le reste de sa famille? Compte tenu de son âge, il semble peu probable qu’elle aurait jamais été dans la tanière sans sa mère ou ses frères et sœurs.

«Peut-être que la mère et les frères et sœurs étaient à l’extérieur de la tanière quand elle s’est effondrée et c’est pourquoi Zhùr a été laissée seule à l’intérieur de la tanière», a déclaré Meachen. «Il est possible qu’elle soit un chiot unique, mais ce serait rare, généralement les loups ont plusieurs chiots à la fois», expliqua-t-elle, mais finalement elle admet que «il est impossible de le dire avec certitude».

Des découvertes comme celle-ci pourraient devenir plus courantes, à mesure que le globe se réchauffe et qu’une fois que le pergélisol solide commence à fondre et à divulguer des secrets enfouis.

« Nous sommes toujours excités lorsque nous faisons des découvertes comme celles-ci », a déclaré Meachen, « mais cela indique que le monde se réchauffe et que ce n’est pas bon pour notre environnement. La planète souffre. »

La nouvelle étude a été publiée le 21 décembre dans la revue Biologie actuelle .

