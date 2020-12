Découverte d’un morceau gargantuesque de «toile cosmique». Elle mesure 50 millions d’années-lumière.

La carte de notre univers ressemble étonnamment à une carte routière des États-Unis. De grands amas de galaxies animés se gonflent comme des villes bien éclairées, tandis que de longues et rares autoroutes de gaz les relient dans un réseau moléculaire géant. Au-delà de cette toile: un espace sombre et vide. (De toute façon, rien ne vaut la peine de s’arrêter pour un selfie.)

Les astronomes le croient web cosmique est un vestige de l’univers primitif, lorsque de gros nuages ​​de gaz devenaient de plus en plus denses à mesure que leur gravité attirait de plus en plus de matière vers eux. Aujourd’hui, ces amas de galaxies sont les plus grandes structures connues de l’univers, chacune contenant des centaines ou des milliers de galaxies individuelles et des milliards d’étoiles.

Ces amas sont assez faciles à voir avec de bons télescopes; mais les longues routes vaporeuses – ou «filaments» – entre eux, cependant, sont beaucoup plus difficiles à détecter. Maintenant, en utilisant un puissant radiographie télescope, les astronomes pensent avoir pris l’une des images les plus claires d’un filament – ou du moins l’une des plus longues.

Dans une étude publiée le 4 décembre dans la revue Astronomie et astrophysique , les chercheurs ont étudié un objet appelé A3391 / 95 – un groupe de trois amas de galaxies assis à environ 700 millions Années lumière Depuis la terre. À l’aide du télescope à rayons X eROSITA, l’équipe a non seulement vu les trois groupes individuels, mais également l’énorme filament de gaz qui les reliait. Selon les calculs de l’équipe, ce filament s’étend sur plus de 50 millions d’années-lumière – le plus grand jamais capturé dans une image.

Cette découverte est passionnante, car on pense que les filaments contiennent une énorme proportion de la matière baryonique manquante de l’univers (c’est-à-dire de la matière composée de protons et de neutrons).

« Selon les calculs, plus de la moitié de toute la matière baryonique de notre univers est contenue dans ces filaments », explique l’auteur de l’étude Thomas Reiprich, astronome à l’Université de Bonn en Allemagne, dit dans un communiqué .

Les astronomes ont calculé que toutes les galaxies du cosmos ne représentent qu’environ 40% de la matière baryonique de l’univers. On pense que le reste réside à l’intérieur des filaments entre les amas de galaxies, bien qu’il soit difficile de prouver qu’avec des preuves concrètes; le gaz à l’intérieur de ces filaments est tellement dilué (moins de 10 particules par mètre cube, selon les chercheurs) que leur imagerie a été presque impossible.

Avec ces filaments apparaissant enfin dans les images radiographiques d’amas de galaxies lointaines, les astronomes pourraient enfin être en mesure d’étudier leurs profondeurs vaporeuses et de découvrir s’ils contiennent vraiment la matière manquante de l’univers.

