Découverte du plus ancien enterrement délibéré d’un humain en Afrique

Il y a environ 78 000 ans, au fond d’une grotte près de la côte de l’actuel Kenya, le corps d’un petit enfant a été soigneusement mis au repos dans une minuscule tombe. Maintenant, un groupe international de chercheurs a utilisé des techniques scientifiques avancées pour regarder dans le passé, révélant pour la première fois les détails de l’inhumation antique – constatant qu’il s’agit de la plus ancienne enterrement délibéré d’un Homo sapiens individu en Afrique.

L’enfant n’avait que 3 ans environ lorsqu’ils sont décédés. Leur corps était recroquevillé sur le côté, comme pour dormir ou pour se réchauffer, et la tête de l’enfant semble avoir été délicatement posée sur un repos ou un coussin. Les scientifiques ont nommé les restes «Mtoto», qui signifie «enfant» en swahili.

En rapport: Voir les photos de notre ancêtre humain le plus proche

«Seuls les humains traitent les morts avec ce respect, ces soins, cette tendresse», a déclaré la paléoanthropologue Maria Martinón-Torres, qui dirigeait l’équipe qui a découvert la première sépulture. « C’est l’une des premières preuves que nous ayons en Afrique sur les humains vivant dans le monde physique et aussi dans le monde symbolique. »

Martinón-Torres est le directeur du Centre national de recherche sur l’évolution humaine (CENIAH) à Burgos en Espagne.

En 2017, après que la tombe a été excavée de la grotte Panga ya Saidi au nord de Mombasa, l’archéologue Emmanuel Ndiema des Musées nationaux du Kenya l’a transportée à l’intérieur d’un bloc de sédiments lors d’un vol de Nairobi à Jena en Allemagne. De là, Martinón-Torres l’a emporté avec elle lors d’un vol à destination de Burgos.

Les scientifiques savaient que le bloc de sédiments contenait des os anciens, bien qu’il soit très petit. Des mois d’enquêtes complexes menées par l’équipe du CENIAH, qui comprenaient l’utilisation de la tomodensitométrie (Micro-CT) pour l’examiner avec des rayons X et créer un modèle 3D détaillé de son contenu, ont révélé le crâne et les os d’un petit Homo sapiens enfant.

Mtoto a été enterré dans la grotte il y a environ 78 000 ans, couché sur le côté droit, les genoux relevés, comme pour se réchauffer ou dormir. (Crédit d’image: Fernando Fueyo)

Ancienne tombe

Plus ancien Homo sapiens des sépultures ont été découvertes en Europe et au Moyen-Orient, certaines datant d’il y a environ 120 000 ans.

Mais les restes de Mtoto, il y a environ 78 000 ans, sont la preuve la plus ancienne d’un enterrement délibéré trouvé en Afrique à ce jour, a déclaré l’anthropologue Michael Petraglia de l’Institut Max Planck pour la science de l’histoire humaine à Jena.

Petraglia a aidé à fouiller le bloc de sédiments de la grotte Panga ya Saidi et est l’un des auteurs d’une étude sur la découverte, publiée mercredi 5 mai dans le journal Nature .

Petraglia a déclaré que l’écart de 40000 ans entre le plus ancien Homo sapiens les sépultures et l’inhumation de Mtoto reflétaient probablement le fait que l’archéologie paléolithique était relativement récente en Afrique par rapport à l’Europe et à l’Asie, bien que l’Afrique soit la maison d’origine de notre espèce et pourrait avoir des sépultures encore plus anciennes.

Certaines caractéristiques de l’enterrement de Mtoto sont similaires aux sépultures antérieures par les deux Homo sapiens et Néandertaliens (Homo neanderthalensis), qui ont été nommés d’après la vallée de Neander en Allemagne où leurs fossiles ont été trouvés pour la première fois.

En rapport: Photos: Crâne écrasé de l’homme de Neandertal âgé de 70000 ans découvert dans une grotte

Des flocons de pierre anciens et d’autres preuves montrent que la grotte de Panga ya Saidi a également été utilisée comme résidence temporaire par des groupes de Homo sapiens chasseurs-cueilleurs, et Néandertal et Homo sapiens des tombes ont également été découvertes sur des sites « résidentiels » similaires en Eurasie, a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont également découvert qu’une fosse entourant le corps de l’enfant avait été creusée délibérément, montrant qu’il s’agissait d’un véritable enterrement et non d’une simple « mise en cache funéraire » d’un cadavre dans une niche disponible, qui est vue sur d’autres sites antiques, a déclaré Petraglia. .

Une reconstruction virtuelle des restes dans la grotte Panga ya Saidi (à gauche) et leur position lorsqu’ils ont été révélés dans le bloc de sédiments par une technique de rayons X appelée tomographie micro-calculée (à droite). (Crédit d’image: Jorge González / Elena Santos)

Enterrement tendre

Mtoto semblait avoir été mis au repos avec beaucoup de soin.

Le corps était enveloppé dans un matériau périssable et la tête de l’enfant était nettement inclinée, ce qui suggère qu’il était placé sur un appui-tête d’une sorte qui avait depuis pourri.

Mtoto a été enterré couché sur le côté, dans une position « fléchie » qui était courante dans de nombreuses sociétés humaines anciennes, et qui peut avoir été considérée comme un moyen naturel de placer les morts, a déclaré Martinón-Torres lors d’une présentation en ligne cette semaine.

Nicole Boivin, directrice de l’archéologie à l’Institut Max Planck d’Iéna, travaille à la grotte Panga ya Saidi depuis environ 10 ans.

« C’est un endroit absolument magnifique – c’est ce système de grottes où des parties des toits des grottes se sont effondrées, et cela laisse entrer le soleil … les vignes tombent, et il y a beaucoup de plantes, de fleurs et d’animaux sauvages », a déclaré Boivin à 45Secondes.fr .

Bien que les archéologues aient initialement cherché à rechercher des traces d’anciens sépultures et artefacts de la période ultérieure du commerce au début de l’océan Indien (datant de jusqu’à 2300 ans), il est vite devenu évident que la grotte avait été un lieu important pendant beaucoup plus longtemps. que ça, dit Boivin.

« Nous avons une représentation de l’archéologie sur une période de temps extraordinaire », a-t-elle déclaré. «Nous avons un bilan culturel extraordinaire avec de beaux outils en pierre, beaucoup de culture matérielle, des artefacts symboliques [and] beaucoup d’os magnifiquement préservé. «

L’archéologue Ndiema a déclaré que la grotte de Panga ya Saidi était aujourd’hui considérée comme un lieu sacré par certains Kenyans, comme elle l’était probablement à l’âge de pierre.

«Il a toujours un lien culturel et spirituel très fort avec la population locale.… Ils utilisent encore cet endroit pour des rituels de culte et pour rechercher la guérison», a-t-il dit.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

Note de l’éditeur: cet article a été mis à jour pour supprimer une référence au «tissu tissé», qui n’a été inventé qu’il y a environ 8 000 ans.