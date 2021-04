Découverte de la première momie enceinte connue

Les chercheurs ont découvert la première momie enceinte connue au monde, datant du premier siècle en Égypte. La découverte était inattendue, car des inscriptions sur le cercueil de la momie suggéraient que les restes à l’intérieur appartenaient à un prêtre, selon une nouvelle étude.

La momie a été donnée à l’Université de Varsovie en Pologne en 1826; Ce n’est que récemment que les archéologues du projet de la momie de Varsovie ont procédé à une analyse détaillée de la momie tout en étudiant le musée national de la collection de momies animales et humaines de Varsovie.

Les radiographies et les tomodensitogrammes de la momie ont révélé que les restes à l’intérieur appartenaient à une femme et ne correspondaient pas au cercueil et à l’étui de cartonnage conçus pour un homme. La momie n’était évidemment pas la dépouille d’un prêtre nommé Hor-Djehuty de l’ancienne Thèbes, dont le nom était inscrit sur le cercueil, ont déclaré les chercheurs.

Le cercueil, la caisse de cartonnage et la momie enceinte. (Crédit d’image: Warsaw Mummy Project)

« C’était une surprise totale parce que nous recherchions des maladies anciennes ou des causes de décès », a déclaré l’auteur principal Wojciech Ejsmond, codirecteur du projet de momie de Varsovie. « De plus, nous pensions que c’était un corps [of] un prêtre. »

La momie s’est avérée être la dépouille d’une femme décédée alors qu’elle avait entre 20 et 30 ans et était enceinte d’environ 6,5 à 7,5 mois, sur la base de la circonférence de la tête du fœtus.

« C’est le premier cas préservé », a déclaré Ejsmond à 45Secondes.fr dans un e-mail. Des squelettes de femmes enceintes ont déjà été retrouvés, mais aucune momie avec des tissus mous préservés, a-t-il déclaré.

Les scans ont montré quatre faisceaux momifiés – probablement ses poumons, son foie, son estomac avec ses intestins et son cœur – à l’intérieur de la momie féminine. Celles-ci ont été extraites, embaumées puis replacées à l’intérieur de la cavité abdominale de la momie, ce qui était une pratique habituelle en l’Egypte ancienne . Mais le fœtus n’avait pas été retiré de l’utérus de la même manière.

Les chercheurs n’ont pas déterminé le sexe du fœtus ni pourquoi il a été laissé dans l’utérus.

La zone abdominale de la momie peut être vue avec des amulettes qui représentent les quatre fils d’Horus. (Crédit d’image: Warsaw Mummy Project)

Les chercheurs émettent l’hypothèse que le fœtus aurait pu être considéré comme «faisant toujours partie intégrante du corps de sa mère, puisqu’il n’était pas encore né», selon l’étude. Un bébé qui n’avait pas encore de nom n’a peut-être pas été considéré comme un individu distinctif, car les anciennes croyances égyptiennes considéraient que le nom était une partie importante de l’être humain.

« Ainsi, sa vie après la mort n’aurait pu se produire que si elle était partie dans le monde souterrain en tant que partie de sa mère », ont écrit les auteurs. Une autre hypothèse est qu’un fœtus de cet âge aurait été difficile à extraire en raison de l’épaisseur et de la dureté de l’utérus, de sorte que les personnes qui momifient la mère n’auraient peut-être pas pu extraire le fœtus sans endommager son corps ou celui du fœtus. , ils ont écrit.

Les archéologues ne savent pas non plus pourquoi cette momie était à l’intérieur du cercueil d’un homme; cependant, on pense que jusqu’à 10% des momies se trouvent dans les «mauvais» cercueils, en raison de fouilles illégales et de pillages, selon l’étude. De plus, les emballages du cou de la momie ont été endommagés, probablement causés par des voleurs qui ont peut-être volé des amulettes, selon l’étude.

Les auteurs l’ont surnommée «la mystérieuse dame du musée national de Varsovie» car il y a encore beaucoup d’inconnus à son sujet. «Sa momie représente un bel exemple des techniques d’embaumement de l’Égypte ancienne, suggérant ainsi son statut social élevé», ont écrit les auteurs. Elle a également été enterrée avec un «riche ensemble» d’amulettes, selon l’étude.

On ne sait pas non plus pourquoi elle est morte. « La forte mortalité pendant la grossesse et l’accouchement à cette époque n’est pas un secret », Ejsmond dit Science en Pologne . « Par conséquent, nous pensons que la grossesse pourrait d’une manière ou d’une autre contribuer à la mort de la jeune femme. »

L’équipe espère maintenant analyser de petits échantillons de sang qui ont été conservés dans les tissus mous de la momie pour tenter de déterminer la cause du décès.

Cette découverte « nous permet de recueillir des preuves de première main » de la santé prénatale dans les temps anciens, a déclaré Ejsmond à 45Secondes.fr. « Nous pouvons faire des études comparatives avec des cas contemporains, rechercher des traces de procédures médicales anciennes pour étudier l’histoire de la médecine. »

Les résultats ont été publiés le 28 avril dans le Journal of Archaeological Science .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.