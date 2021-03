Découverte de cristaux exotiques de «  Ice 19  »

Les scientifiques ont identifié la 19e forme de glace d’eau. Les cristaux exotiques à quatre faces de cette variété de glace rare, maintenant surnommée ice XIX, se forment à des températures ultra-basses et à des pressions ultra-élevées.

Il n’existe que dans les expériences de laboratoire, mais les chercheurs disent qu’il en révèle plus sur d’autres formes de glace , qui peut être trouvé profondément dans le manteau terrestre et sur des planètes et des lunes très froides.

«Pour nommer une nouvelle forme de glace, il faut élucider exactement ce qu’est la structure cristalline», a déclaré le chercheur principal Thomas Loerting, professeur de chimie physique à l’Université d’Innsbruck en Autriche. Cela signifie déterminer la structure répétitive la plus simple du cristal, où tous les atomes sont situés dans cette structure, et quelle est la symétrie de la structure cristalline, a déclaré Loerting.

« Ce n’est que si tout cela est connu que vous êtes autorisé à nommer votre glace … Ice XIX est maintenant le nom de la nouvelle phase de glace découverte dans notre travail », a-t-il déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Un article de Loerting et de ses collègues décrivant la nouvelle forme de glace a été publié le 18 février dans le journal Communications de la nature , parallèlement à une étude menée par des chercheurs japonais qui ont vérifié la découverte.

Une nouvelle glace

Presque tout le monde connaît la belle variété de flocons de neige à six faces, qui reflète la disposition hexagonale des atomes d’oxygène dans les cristaux de glace d’eau qui les composent.

Mais les cristaux de glace réguliers à six faces – la glace I – ne sont en fait qu’une de ses nombreuses formes, appelées polymorphes. Et jusqu’à récemment, 18 polymorphes différents de glace d’eau avaient été officiellement identifiés – bien que seule la glace à six faces soit commune sur Terre. Bien que la glace puisse sembler simple, c’est une chose compliquée. Par exemple, seul le oxygène les atomes dans les molécules d’eau des cristaux de glace à six faces forment une forme hexagonale, tandis que leurs atomes d’hydrogène sont orientés au hasard autour d’eux. Cela fait de la glace I une glace «désordonnée» ou «frustrée» dans la terminologie des glaces. L’une des propriétés de ces glaces désordonnées est qu’elles peuvent se déformer sous pression: « C’est la raison pour laquelle les glaciers coulent », a déclaré Loerting.

En revanche, le hydrogène les atomes dans plusieurs des autres polymorphes de la glace ont également leurs propres motifs cristallins, et ils sont appelés en conséquence «ordonnés par l’hydrogène» ou «ordonnés par H». Contrairement aux glaces désordonnées, les glaces de l’ordre H sont très fragiles et se briseront plutôt que de se déformer, a-t-il déclaré.

En ces termes, la 19e forme de glace nouvellement identifiée est une glace d’ordre H; en fait, c’est une forme d’ordre H d’une glace désordonnée, appelée glace VI, qui a un motif aléatoire d’atomes d’hydrogène. Et la glace VI a également un autre polymorphe d’ordre H, la glace XV, dans laquelle les atomes d’hydrogène sont alignés selon un modèle entièrement différent.

« La glace VI, la glace XV et la glace XIX sont toutes très similaires en termes de densité [because] ils partagent le même type de réseau d’atomes d’oxygène « , a déclaré Loerting. » Mais ils diffèrent en termes de positions des atomes d’hydrogène. « C’est la première fois qu’une telle relation entre les polymorphes de la glace a été découverte, et cela pourrait permettre à des expériences de étudier les transitions entre une forme et une autre, dit-il.

Structure en cristal

Voici un modèle de glace VI, avec les grandes sphères rouges et bleues représentant des atomes d’oxygène, et les petites sphères représentant des atomes d’hydrogène. (Crédit d’image: Uni Innsbruck)

L’équipe de Loerting a fabriqué la glace XIX pour la première fois dans ses expériences en laboratoire il y a trois ans, en ralentissant le processus de refroidissement de la glace XV à environ moins 170 degrés Celsius (moins 274 degrés Fahrenheit) et en augmentant considérablement la pression à environ 2 gigapascals. Mais les détails de sa structure cristalline leur ont échappé jusqu’à ce qu’ils aient pu l’étudier avec un processus appelé diffraction neutronique, qui peut révéler la structure atomique d’un matériau en faisant rebondir un flux de neutrons sur celui-ci et en examinant le diagramme de diffraction résultant.

Dans des circonstances normales, la diffraction des neutrons nécessite de remplacer l’eau d’un échantillon par de l’eau lourde contenant des neutrons supplémentaires. Mais l’eau lourde pure n’était pas pratique pour les expériences sur la glace XIX car elle gèle beaucoup plus lentement, a déclaré Loerting. La percée a consisté à doser l’eau lourde avec une fraction d’eau légère ordinaire, produisant de l’eau qui a gelé rapidement mais qui permettait toujours la diffraction des neutrons.

Loerting a expliqué que la structure de la glace d’eau est une clé de la nature de la liaison hydrogène, qui est mal comprise. C’est également important pour comprendre les corps célestes, tels que les géants de glace Uranus et Neptune et les lunes glacées de Jupiter (y compris Europa, Io et Ganymède), où se trouvent d’autres polymorphes de glace.

« Il est d’un grand intérêt en astrophysique de connaître la densité et les propriétés des phases de glace, pour pouvoir comprendre le comportement des manteaux glacés ou des noyaux glacés de ces corps célestes », a-t-il dit.

Et il y a encore beaucoup plus de polymorphes de glace là-bas. La découverte de la glace XIX fait six polymorphes de glace découverts à l’Université d’Innsbruck depuis les années 1980, et Loerting espère que son équipe découvrira également le prochain. « La course à Ice XX a commencé hier, et j’espère que mon groupe de recherche sera celui qui la publiera », a-t-il déclaré.

