Découverte + : à quoi ressemblera le documentaire sur la séparation de Johnny Depp et Amber Heard

Les scandale juridique Entrez Johnny Depp et Ambre entendu Cela n’a pas de fin : chaque semaine, une nouvelle de leur séparation frappe le monde du divertissement. C’est que même s’il y a quelques mois pour connaître les verdict final après poursuites mutuelles pour agressions, La vérité est que les plaintes sont reprises encore et encore, presque comme s’il s’agissait d’un roman captivant. Dans ce sens, Découverte + lancera une production qui les aura comme protagonistes.

Il s’agit de Johnny contre ambre, ongle série documentaire qui sera divisée en deux volets et qu’il aura une liste exhaustive enquête sur l’affaire qui a l’industrie en suspens. De cette façon, ils seront comptés les points de vue des deux célébrités avec l’objectif que chacun d’eux puisse fournir des informations sur les événements de leur propre point de vue.

Le journaliste hollywoodien a publié un résumé officiel dans les dernières heures. Il est dit: « Le film de Johnny décrira qu’il s’est retrouvé marié à un menteur machiavélique qu’il ne reculerait devant rien pour protéger son image”. De même, il ajoute à l’opposé : «Alors que le film d’Amber explore comment elle a épousé l’homme de ses rêves pour le voir devenir un monstre violent alimenté par la drogue”.

Pour le moment, il n’aura pas la présence de Depp ou Heard. Cependant, le témoignages d’avocats de chacun d’eux, le déclarations de leur environnement à la presse et vidéos et images maison enregistrés par les comédiens qui ont été présentés au tribunal dans le cadre de leurs preuves dans la bataille judiciaire qu’ils traînent depuis longtemps. La date de première n’est pas encore confirmée, bien que de nombreux utilisateurs spéculent sur son arrivée avant avril 2022, juste au moment où le verdict sera connu.

Charlotte Reeid, vice-présidente du divertissement de Discovery, a déclaré : «L’histoire de ce qui s’est passé entre Johnny et Amber continue de diviser énormément, entre les fans et le grand public. Nous proposons de réaliser un documentaire qui explorera l’histoire du point de vue de chacun, afin que le spectateur puisse aller au-delà des gros titres et comprendre qui ils sont et Décidez qui vous devriez croire dans cette histoire humaine compliquéeà”. Et il conclut : « Nous croyons que c’est un histoire contemporaine très attrayante sur la vérité et les mensonges et nous espérons que cela ouvrira une conversation avec nos téléspectateurs”.

