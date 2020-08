Décomposer la première bande-annonce de The Batman

Même si la production Le Batman est juste en train de redémarrer après une brève interruption liée à COVID, et le film ne sortira en salles que dans plus d’un an, le réalisateur Matt Reeves a toujours apporté une bande-annonce complète pour son film de redémarrage de Batman à DC FanDome. Les images nous ont donné notre premier regard sur Catwoman de Zoë Kravitz, James Gordon de Jeffrey Wright, Penguin de Colin Farrell et même le Riddler de Paul Dano… en quelque sorte.

Même si le film en est encore à ses débuts, il y a beaucoup de petits détails à trouver dans la bande-annonce, alors allons-y.

Le Riddler? Point d’interrogation?

Image: Images de Warner Bros.

La bande-annonce s’ouvre sur un conduit d’homme masqué qui enregistre le visage d’un homme au point de l’asphyxie. Films! Vraisemblablement, c’est le point de vue de Reeves et de l’acteur Paul Dano sur le Riddler. Lors du panel FanDome, le réalisateur a déclaré que son Dano jouait une version du Riddler que personne n’avait jamais vue auparavant. Il ne voulait probablement pas dire cela littéralement, mais ce Riddler porte un sac sur le visage, mais sous ses lunettes.

La victime du Riddler

Image: Images de Warner Bros.

Le nouveau visage de Tape Man dit “PLUS DE MENSONGES”. Riddler semble être assez fou de mensonges tout au long de la bande-annonce. Il pourrait y avoir un lien ici avec des points que Reeves a abandonnés pendant le panel: Une partie de l’arc de Bruce au cours du film consiste à découvrir de nouvelles choses sur la place de sa famille à Gotham City.

Jeffrey Wright comme commissaire Gordon

Image: Images de Warner Bros.

Voici Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon sur la scène du crime. Il récite le message sur une carte de voeux laissée sur les lieux et remet la carte à Batman. Le chevalier noir a probablement été amené à consulter, car il se tient juste au milieu de la pièce. Comme Reeves l’a mentionné au cours du panel, ce film s’appuie vraiment sur le titre «World’s Greatest Detective», et il n’y a pas eu de scène comme celle-ci dans un film Bat depuis un moment. C’est loin de Le Chevalier Noirles tête-à-têtes sur le toit; un Batman qui est un peu plus intégré dans les procédures de la police de Gotham.

Batman, le plus grand détective du monde (en formation)

Image: Images de Warner Bros.

Le Batman de Le Batman apprend toujours ce que signifie être le Batman, a déclaré Reeves. «Tout cela est une expérience dans le film. L’idée est que nous sommes dans la deuxième année – c’est l’expérience Gotham. C’est une expérience criminologique, il essaie de comprendre ce qu’il peut faire pour finalement changer cet endroit, donc dans notre histoire, il est dans ce mode. Vous le rencontrez et vous voyez qu’il décrit ce qu’il fait. Et il voit qu’il n’a pas encore l’effet qu’il souhaite avoir.

Ensuite, des personnes de haut niveau commencent à mourir. «Les meurtres commencent à décrire une sorte d’histoire de Gotham d’une manière qui ne fait que renforcer ce qu’il sait de Gotham, mais cela ouvre un tout nouveau monde de corruption qui est allé beaucoup plus loin.

Vibes du vrai Joker (2019)

Image: Images de Warner Bros.

Les premières pages de journaux semblent avoir été collées sur une fenêtre, avec le mot «LIES» griffonné dessus avec de la peinture rouge. Ils semblent tous faire référence à la réélection du maire de Gotham, Don Mitchell Jr., pour un troisième mandat, ce qui fait qu’il est probable que la victime au ruban adhésif soit le maire Mitchell lui-même. Le siège du maire peut également être un point d’intrigue parce que l’actrice Jayme Lawson a été choisie pour jouer le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie de Gotham.

Cour des chouettes carte de voeux

Image: Images de Warner Bros.

La carte de voeux a un hibou et un squelette dessus. Ha ha, parce que les hiboux font un «qui»! Est-ce une référence à la Court of Owls? Tout est possible quand on fait allusion à la corruption systémique à Gotham City.

Message codé de Riddler

Le premier à décoder le puzzle de The Riddler en Batman gagne … Je ne sais pas, je ne meurs pas?

Une référence à deux faces de rond-point

Image: Images de Warner Bros.

Un photographe de scène de crime prend une photo d’une page de couverture de journal encadrée éclaboussée de sang, qui déclare «MARONI DRUG BUST». Sal Maroni est le chef de la mafia qui a jeté de l’acide sur le visage de Harvey Dent, créant l’alter ego criminel de Harvey Dent, Two-Face.

C’est un œuf de Pâques intéressant à planter car, comme le décrit Reeves, Le Batman sert à interroger la propre dualité de Batman. Pendant FanDome, le scénariste-réalisateur a déclaré que l’un de ses points de référence pour la psychologie du film était celui de Darwyn Cooke. Batman: Ego. «Il affronte la bête de la dualité», dit Reeves à propos de l’histoire. “Lui confrontant le côté sombre de lui-même.” Batman de Pattinson explorera un côté «jungien».

La Batcave de l’Année Deux

Image: Images de Warner Bros.

Batman conduit une moto dans la «grotte» des chauves-souris, qui semble être une structure architecturale quelconque, plutôt qu’un espace naturel. «Vous devenez une célébrité», déclare Alfred d’Andy Serkis en voix off. Reeves décrit Serkis, qui a joué dans ses deux films Singes, comme «l’un des plus beaux acteurs, et il joue une itération d’Alfred que j’ai l’impression que les gens n’ont jamais vu auparavant. Peut-être que dans celui-ci, il est un fantôme! Probablement pas, mais vous n’avez jamais vu ça avant, n’est-ce pas?

L’architecture joue un rôle important pour donner le ton Le Batman. Au lieu de modéliser Gotham sur une ville américaine moderne, il a été construit à partir de vrais emplacements à Liverpool. «L’idée est d’aller à Liverpool, où il y a toutes sortes de fondations de l’architecture gothique, puis d’ajouter toutes les structures plus modernes et par CG.

Voiture sacrée, Batman!

Lors des funérailles de Tape Man / Don Mitchell Jr., Bruce sauve un enfant d’être heurté par une voiture qui a pénétré dans une foule à l’intérieur. La voiture semble avoir des lettres peintes / collées dessus: «DOA». Le conducteur a une lettre pour Batman collée sur sa poitrine, un téléphone portable sur sa main, et semble avoir été forcé ou contraint de conduire la voiture. La voix d’Andy Serkis dit définitivement: «Pourquoi t’écrit-il?» Matt Reeves va avec David Fincher dans celui-ci.

Catwoman qui cambrie un chat

Image: Images de Warner Bros.

Ici, nous avons notre premier regard sur Zoë Kravitz dans le rôle de Selina Kyle, qui descend en rappel sur la scène du crime pour casser un coffre-fort. À la deuxième année, Kyle n’est pas la Catwoman que nous connaissons, dit Reeves, mais elle est féroce.

Présentation du pingouin de Batman

Image: Images de Warner Bros.

Regardez attentivement cette image. PLUS PROCHE. Oui, c’est Colin Farrell dans la version de Reeves de The Penguin. Selon le réalisateur, «il n’aime pas qu’on l’appelle The Penguin» pour le moment. Bien que, franchement, cela ait toujours été un peu impoli?

Batman contre les flics, naturellement

Dans Le Batman, le Caped Crusader est à la fois ami et ennemi de l’autorité. Il n’est pas familier, mais utile. Ici, il est clairement en colère contre le GCPD, mais Reeves semble avoir une grande sympathie pour ce qu’ils doivent traverser. Comme annoncé en juillet, l’écrivain fera en fait équipe avec l’écrivain Terence Winter pour produire une série suivant les flics autour de la chronologie de «Year One». Voici tout ce qu’il a dit jusqu’à présent sur la série.

Patrons du crime au travail

Image: Images de Warner Bros.

Un échange de coups de feu, entre deux groupes d’hommes, dont un gang dirigé par The Penguin. C’est une guerre ouverte à Gotham en ce moment.

Une jeune Catwoman est-elle une chaton?

Image: Images de Warner Bros.

Pour clarifier le point sur une Catwoman naissante, voici une photo de Kravitz portant un masque de ski avec de légères oreilles félines.

Une chose que Reeves a soulignée pendant le panel était de savoir comment ils voulaient imaginer Le Batman comme une histoire qui «pourrait vraiment arriver». Alors au lieu de se tourner vers le fantastique, le réalisateur s’est inspiré des films noirs. quartier chinois, La connexion française, et Conducteur de taxi étaient toutes des influences clés sur le script.

BOOM

Image: Images de Warner Bros.

Une explosion dans la pièce intérieure pleine de monde où Bruce a sauvé un enfant d’une voiture plus tôt. Il est habillé en Batman maintenant, et nous pouvons maintenant voir qu’il y a un grand portrait d’un gars là-bas et des rangées de chaises – cela ressemble à un service commémoratif. Nous obtenons une image claire du message «Dead on Arrival» – à moins que le Riddler ne parle à nouveau en code.

Ce ne sont pas les hommes de main du Joker (… non?)

Plus tôt, nous voyons ces types comme le Riddler dit: «Si vous êtes justice, ne mentez pas.» La deuxième fois que nous les voyons, l’un d’eux dit ce dialogue: “Qui diable êtes-vous censé être?” Ensuite, Batman lui enlève la merde. «Je suis vengeur», répond-il.

Et vous pensiez qu’il allait dire “Je suis Batman!”

La nouvelle Batmobile!

Image: Images de Warner Bros.

Ce n’est pas un œuf de Pâques. Ceci est juste une photo radieuse de la nouvelle Batmobile et de sa flamme de jais bleu rad. Rad.

Batman a des armes dans son costume et des balles dans son costume

Image: Images de Warner Bros.

Un membre d’un gang au visage de crâne tire sur Batman dans la poitrine à bout portant. Si vous vous en souvenez, le costume de Batman de Pattinson a un symbole de chauve-souris qui pourrait être fait d’armes à feu. Nous expliquerons.

Haut, haut et loin!

Batman descend en rappel sur un grappin à travers un escalier en colimaçon, alors que la police tire sur lui. Peut-être que cette bagarre d’avant est devenue quelque chose de plus grand.

À l’intérieur de la Batcave et le message de Riddler

Batman enlève son masque dans la Batcave. «Vous en faites également partie.» dit la voix off du Riddler. «Comment en suis-je partie?» demande Batman. «Vous verrez», répond-il.

Peut-être une autre indication qu’une partie de Le Batman Bruce découvre que sa famille a des squelettes dans son placard. En outre, peut-être un indice que le Riddler sait que Bruce Wayne et Batman sont une seule et même personne… bien que cela puisse être trop lisant dans les choses. D’un autre côté, pourquoi seriez-vous si loin dans une ventilation détaillée de la remorque si vous n’étaient pas intéressé à trop lire dans les choses?

Le vrai Batman de Robert Pattinson

Image: Images de Warner Bros.

Le visage des yeux de raton laveur de Batman. Saviez-vous que c’est ce que tout Les acteurs de Batman depuis 1989 ont l’air sous le masque? Ouais, ces trous pour les yeux ne couvrent pas tout de la peau de leurs yeux. C’est du RÉALISME.

Il a en quelque sorte une falaise de Death Stranding chose qui va, non?