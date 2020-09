“Décollé!”: L’équipe DFB vole et récupère Shitstorm

L’équipe nationale de football jouera le deuxième match de la Ligue des Nations contre la Suisse. Après le match nul malheureux contre l’Espagne, une victoire est attendue. Mais avant cela, l’équipe a subi une défaite écrasante – sur les réseaux sociaux. Le vol vers Bâle n’est pas bien accueilli.

Les footballeurs sont toujours pressés et aiment être à l’aise. Surtout quand il s’agit de matches internationaux à venir en plus de la saison. Comme c’est actuellement le cas pour l’équipe DFB. Jeudi, l’équipe de l’entraîneur national Joachim Löw a joué pour l’ouverture de la Ligue des Nations contre l’Espagne, le deuxième match contre la Suisse suit ce dimanche. (20h45 / ZDF et dans le téléscripteur en direct ntv.de). Quatre jours, deux matchs, un changement de pays.

Mais seulement de Stuttgart à Bâle. Néanmoins, l’équipe est montée dans l’avion. Pour une distance de 260 kilomètres. Cela ne se passe pas bien, la DFB reçoit une véritable tempête de merde pour cela. “Honte à toi”, était un commentaire. C’était aussi béatement: “Lifted!” Un autre a écrit à propos du tweet de l’équipe: “Vous ne savez même pas ce qui est pire: que 1) il y a un tel vol du tout, que 2) la direction du DFB réserve le vol, que 3) tous les joueurs volent avec, ou que 4) le département des relations publiques démontre fièrement ces conneries dans une série de photos (ou était-ce subversif?) ».

“Le football ne peut être joué que dans un environnement intact”

La fédération de football affirme en fait qu’elle s’engage pour la durabilité et la protection de l’environnement. Les projets de gestion durable et de protection de l’environnement et du climat sont spécialement conçus à cet effet. Le président Fritz Keller annonce sur son site Internet: “Le football ne peut être joué que dans un environnement intact”. Et plus loin: “Grâce à la coopération avec les Nations Unies et à d’autres mesures, nous pourrons intensifier considérablement nos efforts pour la protection de l’environnement et du climat.”

Cela n’a pas beaucoup de sens si le fleuron de l’association, l’équipe nationale, monte dans un avion pour une distance aussi courte – même s’il s’agit de l’un des partenaires de la DFB, Lufthansa. Selon Google Maps, il faut moins de trois heures de route de Stuttgart à Bâle. Il y avait des bus qui ont amené l’équipe à l’aéroport et les ont quand même récupérés à l’aéroport. L’un d’eux aurait pu passer.

De plus, Deutsche Bahn propose un ICE qui fonctionne pendant trois heures. “Vous pouvez également affréter des trains, ce serait en fait un signal plutôt cool, même si un train charter n’est pas aussi efficace qu’un train de ligne. De cette façon, vous avez également votre vie privée”, a commenté un autre utilisateur sur Twitter.

Les autres utilisateurs étaient juste ennuyés par l’ignorance du DFB. «Est-ce embarrassant», dit-il. «Vous pouvez difficilement démontrer votre ignorance du climat plus clairement» ou «Quiconque vole sérieusement de Stuttgart à Bâle ces jours-ci est juste stupide, antisocial et oublié l’avenir. Et je ne veux pas de phrases à décharge telles que« régénération »,« contrôle du stress », etc. . Ecoutez!” Un autre utilisateur ne pense apparemment qu’au sarcasme: “Ils compenseront le vol via Atmosfair et planteront un arbre à Francfort / Main. Tout ira bien et vous pouvez remplir le DFB Sustainability Report 2020 page par page avec les méthodes du commerce d’indulgence moderne.”

Même si le voyage était planifié par les organisateurs de l’équipe, beaucoup aimeraient plus de réflexion et d’engagement de la part des joueurs: “Pourquoi les joueurs ne se rebellent-ils pas ou la protection du climat n’a-t-elle tout simplement pas d’importance pour les millionnaires?”

Vraiment gagné du temps?

Même gagner du temps sur un vol de cette courte distance est discutable. Même si l’enregistrement pour un avion charter est plus rapide et que les professionnels sont susceptibles de bénéficier de toute façon d’un statut spécial. Après tout, l’avion doit d’abord recevoir un permis de décollage à Stuttgart et un permis d’atterrissage plus tard à Bâle, puis les bagages doivent être chargés et déchargés et ainsi de suite. “Le problème du vol pour Bâle semble encore plus absurde quand on sait comment se rendre à l’aéroport de Stuttgart”, a écrit un utilisateur.

La DFB n’a pas encore commenté la sensibilité du vol ou les commentaires désagréables. Au lieu de cela, le match contre la Suisse sera annoncé sur Twitter ce matin. Après le 1-1 de dernière minute contre l’Espagne, la première victoire est désormais à venir. Le groupe 4 consiste même à mener la table. Si vous en croyez les nombreux commentaires, certains fans ne s’en soucient pas vraiment. Un bon nombre ont annoncé qu’ils ne regarderaient plus les prochains matchs et ne soutiendraient plus l’équipe.