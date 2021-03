Décollage accordé pour la version PS5 de Deliver Us The Moon

Deliver Us The Moon était un explorateur spatial qui méritait d’être rappelé lors de son lancement sur PlayStation 4 en avril 2020, donc les nouvelles d’une version mise à jour pour les consoles modernes sont les bienvenues. Le jeu recevra une version PS5 native à un moment donné dans un proche avenir, et quiconque le possède sur PS4 recevra une mise à niveau gratuite. Les détails sont assez clairs pour le moment, mais nous savons que Deliver Us The Moon prendra en charge les ombres et les reflets lancés par rayons. L’annonce a été faite lors de la présentation inaugurale de Wired Direct et a ignoré des faits clés tels que la fréquence d’images et la résolution.

Un communiqué de presse mentionne l’amélioration des temps de chargement, ce qui corrige un problème que nous avions avec la version PS4 d’origine. On vous a fait attendre beaucoup trop longtemps après un décès ou le chargement de points de contrôle, donc cette édition mise à jour est déjà dans nos bons livres. « Deliver Us the Moon est une aventure courte mais passionnante qui se déroule dans les superbes profondeurs de l’espace. Avec le destin de l’humanité entre vos mains, vous vous sentirez déterminé à voir les choses jusqu’au bout. Il y a une bonne variété d’énigmes dont vous aurez besoin. à résoudre, et bien qu’aucune d’entre elles ne soit particulièrement difficile, le vrai plaisir est de voir quelles nouvelles merveilles le jeu vous réserve dans chaque domaine », avons-nous conclu dans notre revue 8/10 PS4.

Êtes-vous intéressé par une version PS5 de Deliver Us The Moon? Flottez dans l’espace dans les commentaires ci-dessous.