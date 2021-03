Décodé: Comment la maladie COVID-19 cause des lésions du muscle cardiaque, affecte la fréquence cardiaque

On ne savait pas, jusqu’à présent, si ces conditions étaient causées par le virus infectant le cœur ou par une inflammation ailleurs dans le corps.

Un moniteur montre un scan tridimensionnel d’un cœur humain à l’aile de recherche de l’hôpital universitaire de Heidelberg. .

Dommages cardiaques dans COVID-19 les patients sont causés par le nouveau coronavirus infecter les cellules du muscle cardiaque, entraînant une mort cellulaire qui interfère avec la contraction du muscle, selon une étude qui pourrait conduire au développement de nouveaux médicaments pour traiter l’infection virale. Alors que des études depuis le début de la pandémie ont lié le COVID-19 avec des problèmes cardiaques tels qu’une capacité réduite à pomper le sang, des scientifiques, y compris ceux de la faculté de médecine de l’Université de Washington aux États-Unis, ont déclaré qu’il était inconnu jusqu’à présent si ceux-ci sont directement causés par le virus infectant l’organe, ou dus à une inflammation ailleurs dans le corps.

Dans la recherche actuelle, publiée dans le Journal de l’American College of Cardiology: de la science fondamentale à la science translationnelle, ils ont utilisé des cellules souches pour modifier le tissu cardiaque et modélisé la façon dont le coronavirus infecté le cœur. Les chercheurs ont découvert que l’infection virale non seulement tue les cellules du muscle cardiaque, mais détruit les unités de fibres musculaires responsables de la contraction du muscle cardiaque. Selon les scientifiques, cette mort cellulaire et cette perte de fibres musculaires cardiaques peuvent survenir même en l’absence d’inflammation.

« L’inflammation peut être un deuxième coup en plus des dommages causés par le virus, mais l’inflammation elle-même n’est pas la cause initiale de la lésion cardiaque », a déclaré l’auteur principal de l’étude Kory J. Lavine de la faculté de médecine de l’Université de Washington.

Sur la base des résultats de l’étude, les chercheurs ont déclaré que le coronavirus est unique par son effet sur le cœur, en particulier sur les cellules immunitaires qui répondent à l’infection.

Pour la plupart des autres virus qui affectent le cœur, ils ont déclaré que les cellules T et B du système immunitaire se trouvaient sur le site de l’infection, mais dans le COVID-19 , l’étude a révélé que les cellules immunitaires du corps appelées macrophages, monocytes et cellules dendritiques dominent la contre-réponse.

» COVID-19[FEMININE provoque une réponse immunitaire différente dans le cœur par rapport aux autres virus, et nous ne savons pas encore ce que cela signifie », a déclaré Lavine.« En général, les cellules immunitaires qui répondent à d’autres virus ont tendance à être associées à une maladie relativement courte cela se résout avec des soins de soutien », a-t-il ajouté.

Selon les scientifiques, ces cellules immunitaires sont associées à une maladie chronique qui peut avoir des conséquences à long terme.

Alors que les chercheurs pourraient valider leurs découvertes en étudiant les tissus de quatre COVID-19 patients qui ont eu une lésion cardiaque associée à l’infection, ils ont dit que des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour «comprendre ce qui se passe».

«Même les jeunes qui ont des symptômes très légers peuvent développer des problèmes cardiaques plus tard qui limitent leur capacité d’exercice», a déclaré Lavine.

«Nous voulons comprendre ce qui se passe, afin de pouvoir l’empêcher ou le traiter. En attendant, nous voulons que chacun prenne ce virus au sérieux et fasse de son mieux pour prendre des précautions et arrêter la propagation. épidémie de maladies cardiaques évitables à l’avenir », a-t-il ajouté.

