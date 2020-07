Déclarations douteuses sur les Trans: JK Rowling divise les esprits

Douze éditeurs auraient rejeté le premier manuscrit «Harry Potter» à l’époque. Ils seront très en colère à ce sujet aujourd’hui, car la série de livres est l’une des plus réussies de tous les temps. L’auteur de plusieurs millions de dollars JK Rowling fête maintenant son 55e anniversaire – mais il n’y a pas grand-chose à célébrer.

Joanne K. Rowling fête ses 55 ans vendredi. Mais au cours des dernières semaines, elle n’a pas eu grand-chose à célébrer. L’auteur de “Harry Potter” est critiqué pour ses déclarations controversées sur les personnes transsexuelles. Est-ce pour cela qu’elle reste dans ses livres? Selon “Variety”, elle ne peut au moins être satisfaite du reste de l’industrie par la forte croissance aux États-Unis. Dans leur patrie britannique, cependant, selon le “Guardian”, les livres “Harry Potter” étaient à nouveau très demandés pendant le verrouillage de la couronne.

La raison pour laquelle Rowling aurait encore pu gâter avec beaucoup de ses fans est ses commentaires controversés sur les personnes transsexuelles. Non seulement les lecteurs, mais aussi de nombreuses stars ont pris une position publique. Daniel Radcliffe, qui a joué Harry Potter dans la célèbre série de films, Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermine Granger) et d’autres célébrités avaient critiqué l’auteur. «Je veux que mes adeptes transsexuels sachent que moi et de nombreuses autres personnes dans le monde vous reconnaissons, vous respectons et vous aimons pour ce que vous êtes», avait tweeté Watson.

Dans plusieurs tweets successifs, l’actrice a écrit: “Transsexuels […] méritent de pouvoir vivre une vie sans être constamment interrogé ou dit qu’ils ne sont pas ce qu’ils prétendent être. “C’est exactement ce que Rowling avait indirectement remis en question avec ses déclarations critiquées quand, entre autres, le genre biologique est une réalité inévitable.

“Franchise cinématographique la plus problématique” au monde

L’acteur principal des films “Fantastic Beasts” Rowling écrit et produit se distancie également de l’auteur. Dans une interview accordée au portail américain “Variety”, Eddie Redmayne a déclaré: “En tant que personne qui a travaillé avec JK Rowling et des membres de la communauté trans, je tiens à préciser où je me situe: je contredit les commentaires de Jo.”

Comment continuer avec la série de films “Fantastic Beasts”? Le tournage de la troisième partie a dû être reporté au printemps en raison de la crise Corona. Récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles elles pourraient être enregistrées en été, mais cela n’a pas encore été confirmé. Cinq films sont prévus. Dans les médias américains, la série est déjà appelée “la franchise cinématographique la plus problématique” au monde.

Chiffre d’affaires de 80 millions d’euros

Malgré les fans perdus, les critiques et Corona: Rowling n’a pas à se soucier de ses finances. L’année dernière, le magazine économique “Forbes” l’a qualifiée d’auteure avec les revenus les plus élevés au monde: elle aurait gagné l’équivalent de 80 millions d’euros. En plus des “Fantastic Beasts”, elle a également connu un grand succès ces dernières années avec la pièce “Harry Potter et l’Enfant Enchanté”. La première a eu lieu à Londres en 2016, avec des salles supplémentaires dont New York. La date originale de la première allemande de la pièce à Hambourg était prévue pour la mi-mars, mais a été reportée en raison de la pandémie corona.

Rowling a également écrit les histoires de crime à succès sur Cormoran Strike sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Les livres sur les cas de l’enquêteur privé qui enquête avec son assistant Robin ont également été transformés en film pour la télévision. La cinquième partie est prévue pour l’automne.

Comme on le sait, l’ascension de Rowling à l’une des personnalités les plus célèbres du monde est en soi une histoire de conte de fées: d’une mère célibataire qui avait besoin d’aide sociale à un multimillionnaire – Rowling n’a eu besoin que de cinq ans pour le faire. Elle a grandi près de Bristol, sa mère souffrait de sclérose en plaques et elle aurait eu une relation tendue avec son père. Rowling a plus tard été diagnostiqué avec une dépression.

Douze éditeurs ne voulaient pas d’Harry Potter

En 1990, selon la légende, Rowling a écrit les premières idées “Potter” sur une serviette dans un train en retard de Manchester à Londres. Le célèbre apprenti sorcier, comme son créateur, fête son anniversaire le 31 juillet. Le premier livre de Rowling, “Harry Potter et la pierre philosophale” (1997), a été écrit sur une machine à écrire. Une première édition de celui-ci vaut aujourd’hui jusqu’à 34 000 euros; le roman est désormais considéré comme l’un des livres les plus vendus au monde. Rowling écrivait souvent au départ dans les cafés d’Édimbourg, où elle s’est retrouvée après son retour du Portugal, avec sa petite fille Jessica de son premier mariage raté.

Douze éditeurs auraient rejeté le premier manuscrit de «Harry Potter», Bloomsbury a finalement donné une chance à Rowling sans savoir qu’il avait lancé une série méga-best-seller. Rowling est devenue riche, mais dépense également une grande partie de son argent pour la charité. Elle fait souvent campagne pour des dons à des organisations de santé pour enfants, en particulier l’organisation Lumos qu’elle a lancée, et a fait don de grosses sommes d’argent pour la recherche et la guérison de la sclérose en plaques. Sa mère est décédée de la maladie en 1990 à l’âge de 45 ans. Rowling est mariée à l’anesthésiste Neil Murray depuis 2001, avec qui elle a eu deux autres enfants.