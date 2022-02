Déclaration publiée après qu’une femme ait accusé Snoop Dogg d’agression sexuelle

Une déclaration a été publiée après qu’une femme a accusé Snoop Dogg d’agression sexuelle.

La femme anonyme travaille avec l’avocat Matt Finkelberg, qui a déclaré que son client espère inspirer d’autres victimes de harcèlement sexuel, d’agression et de coups et blessures.

Crédit : Alamy

Dans un communiqué, M. Finkelberg a déclaré à 45secondes.fr: « Snoop Dogg a une longue histoire d’activités criminelles. Il semblerait qu’il soit un ancien » proxénète « admis.

« Tout au long de sa vie, il aurait publiquement menacé et intimidé des femmes, dont Gayle King, Iggy Azalea, une autre femme qui l’a accusé de viol, et plus récemment notre client.

« Nous croyons, faisons confiance et soutenons notre client et nous sommes convaincus qu’un jury le fera aussi.

« Nous sommes très fiers de représenter notre client courageux et courageux qui refuse d’être réduit au silence et intimidé plus longtemps.

« L’espoir de notre client est d’inspirer d’autres victimes de harcèlement sexuel, d’agression et de coups et blessures à comprendre qu’elles ont des droits, qu’elles seront protégées, et bien qu’elles soient victimes, elles ne devront pas être réduites au silence pour toujours. »

Crédit : Alamy

Dans le procès, la femme affirme qu’elle a assisté à un concert en 2013 et qu’elle a ensuite visité le studio de Snoop Dogg.

Elle affirme que plus tard dans la soirée, l’associé de Snoop Dogg, l’évêque Don Juan, lui a proposé de la ramener chez elle, qui l’a plutôt ramenée chez lui après s’être endormie dans la voiture.

Le lendemain matin, elle dit que Juan aurait « forcé son pénis dans sa bouche ».

Plus tard dans la journée, la femme affirme avoir été emmenée au studio de Snoop, où le rappeur l’a coincée et l’a forcée à avoir des relations sexuelles orales.

Les affirmations sont intervenues quelques jours avant que Snoop ne se produise à la mi-temps du Super Bowl dimanche 13 février.

Dans un post Instagram qui a depuis été supprimé, le rappeur a écrit : « La saison des chercheurs d’or est arrivée… soyez prudents nefews [his name for fans] … gardez vos gardes … Et. Gardez votre cercle petit. »