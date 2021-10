Déclaration d’Alec Baldwin après le coup de feu qu’il a tiré et avec lequel il a tué une femme

Le monde est encore sous le choc : Alec Baldwin a tiré un pistolet à hélice sur le tournage de Rouiller et assassiné la directrice de la photographie Halyna Hutchins. La victime mortelle de cet événement tragique était âgée de 42 ans et, au moment de l’accident, a été transportée par hélicoptère à l’hôpital, mais n’a pas été soignée au centre de santé et est décédée en cours de route. L’incident s’est produit hier après-midi alors qu’ils étaient au Nouveau-Mexique.

En plus du défunt, Alec Baldwin Il a également blessé Joël Souza, le réalisateur du film, qui est hors de danger et est déjà sorti de l’hôpital. Cependant, le traumatisme et le choc de ce qui s’est passé dans le studio hollywoodien est toujours d’actualité et, par conséquent, après les heures qui se sont écoulées pendant lesquelles l’acteur était à la disposition de la justice, il vient maintenant de faire des déclarations.

À travers son compte Twitter et en reproduisant la déclaration sur Instagram, l’interprète a parlé de ce qui s’est passé et a expliqué comment sa situation juridique est actuellement. « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, épouse, mère et notre collègue profondément admirée.», a-t-il commencé à écrire.

Baldwin a ensuite évoqué son travail avec la police et la poursuite de l’enquête : «Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite”. Aussi, dans un deuxième tweet, l’artiste a déclaré : « Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille”.

Et, pour clore votre déclaration et, jusqu’à présent, que des mots, Alec Baldwin mentionné: « mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna”. L’enquête sur ce qui s’est passé est toujours ouverte alors que la police continue d’enquêter sur les témoins et de trouver une explication à ce malheureux accident.

