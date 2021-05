Décision: Red Daze passe au PC en 2022

De l’éditeur Nordcurrent et le développeur FlyAnvil propose un ARPG de défense de tour de survie unique situé dans un monde étrange. Décision: Red Daze arrive à Vapeur l’année prochaine, et emmène les fans dans une nouvelle expérience de tower defense. Une étrange maladie transforme les gens en monstres, et c’est à vous de survivre alors que la civilisation s’effondre autour de vous.

C’est un titre qui mêle la mécanique du RPG à la survie et au tower defense. Vous devez sauver le dernier bastion de l’humanité en entrant dans le nouveau chapitre de la Décision la franchise. Ce jeu est issu d’un héritage qui a remporté plusieurs distinctions et récompenses depuis sa conception originale.

Entrez dans le désert dans cette expérience RPG d’action unique mélangée à des mécanismes de défense de tour. C’est un monde de déchets apocalyptiques causés par une maladie mortelle. Vous seul pouvez sauver l’humanité de ce danger en vous battant contre des hordes d’ennemis horribles.

Il s’agit d’une expérience isométrique qui permettra aux joueurs de se battre contre des monstres. Recrutez des alliés, combattez les damnés et nettoyez la terre de la maladie de Red Daze.

Les joueurs sont chargés de rassembler des survivants et des spécialistes qui ont chacun des compétences uniques à offrir. Contrôlez-les et personnalisez-les comme vous le souhaitez lorsque vous entreprenez des missions dans la vallée. Explorez, installez-vous, récupérez mais surtout survivez face à un danger toujours plus grand.

Les joueurs ressentiront la précipitation alors que les monstres se réveilleront et chasseront de nouvelles proies. Les joueurs doivent capturer, étendre et défendre leurs colonies car ils utilisent une variété d’équipements pour éloigner les étourdis.

En ce qui concerne l’action, ce jeu met l’adrénaline en premier avec des zombies, des mutants et des monstres récurant les déchets. Le monde est immense, les colonies sont dispersées et un seul joueur peut les rassembler.

Cela prend une nouvelle tournure sur le genre déjà rempli et lui donne une sensation de fraîcheur. Bien que le jeu ressemble à une expérience indépendante, il contient également des traits uniques trouvés dans plusieurs titres triple-A. Les fans doivent savoir que ce n’est pas un jeu pour tout le monde, mais les joueurs qui aiment ce genre d’action de niche adoreront le carnage et le chaos de ce titre.

Il s’agit d’un jeu sur le thème mature rempli de sang et de tripes, mais en général, la violence est le principal point d’arrêt. Destiné aux adolescents et aux plus âgés, ce jeu est mieux utilisé selon le meilleur jugement de l’utilisateur.

Décision: Red Daze est disponible via Steam au début de 2022.