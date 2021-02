Décision prise. Jaguar deviendra une marque électrique à partir de 2025

Biker Toys Moto électrique Biker Toys Power White

Biker Toys Moto électrique pour enfants, avec des détails réalistes et surprenants, équipée de lumières et sons et prise AUX pour écouter vos MP3. Caractéristiques: Batterie 6v. Accélération de la pédale. Lumières et sons. Connexion AUX pour MP3 USB Âge recommandé: à partir de 36 mois Vitesse: 2-4 k