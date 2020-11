Décision de mariage homosexuel reportée jusqu’en 2022

L’archevêque de Canterbury Justin Welby a admis que l’Église d’Angleterre avait causé des «dommages» à la communauté LGBT +. (Dan Kitwood / Getty)

L’Église d’Angleterre a promis de prendre en compte sa position sur les questions de droits des LGBT + telles que le mariage homosexuel d’ici 2022 dans une nouvelle publication majeure – mais les critiques l’ont accusée d’être tout un discours, pas d’action.

Trois ans plus tard, l’Église d’Angleterre a publié un ensemble de ressources intitulé Vivre dans l’amour et la foi, explorer les questions LGBT +, y compris «l’identité, la sexualité, les relations et le mariage».

Mais les documents ont été critiqués pour avoir admis le préjudice continu à la communauté LGBT + par l’Église d’Angleterre sans mettre en œuvre aucun changement.

Dans l’avant-propos du Vivre dans l’amour et la foi (LLF), l’archevêque de Canterbury Justin Welby et l’archevêque d’York Stephen Cottrell se sont excusés pour «les énormes dégâts et blessures» infligés à la communauté LGBT + par l’église.

Ils ont ajouté: «Nous avons causé et continuons de causer des souffrances et des souffrances inutiles. Pour de tels actes, chacun de nous, et l’Église collectivement, devrait être profondément honteux et repentant.

«En tant qu’archevêques, nous sommes personnellement très désolés d’avoir contribué à cela.»

Les témoignages de membres LGBT + de l’Église d’Angleterre présentés dans le livre incluent une personne bigender à qui son église a dit qu’elle devait «se débarrasser de ce côté pécheur» d’elle, une femme gay qui a trouvé le christianisme et est devenue célibataire et un homme gay qui était dit de «trouver une bonne femme et de se marier».

Mais malgré les excuses et l’admission que l’Église d’Angleterre continue de causer de la douleur aux personnes queer, les ressources semblent seulement plaider pour plus «d’écoute et d’apprentissage» plutôt que d’action.

Le groupe de défense des droits LGBT + de l’Église d’Angleterre «n’est pas très diversifié».

Actuellement, l’Église d’Angleterre n’effectue pas de mariages homosexuels et refuse de bénir les mariages civils homosexuels. Les membres du clergé LGBT + sont autorisés à entretenir des relations mais pas à avoir des relations sexuelles, tandis que de nombreux chrétiens homosexuels ont signalé des paroisses peu accueillantes, conduisant dans certains cas à des abus spirituels ou émotionnels.

Cependant, l’église n’a pas promis que des changements seraient à venir, seuls les problèmes LGBT + seront pris en compte.

Le plan pour aller de l’avant est de « permettre aux évêques, diocèses, doyens et communautés ecclésiales locales d’explorer ensemble les ressources dès le début de 2021 ″.

Mais ce ne sera qu’en 2022 que «les matériaux passeront au discernement, à la prise de décision et si nécessaire, aux processus synodaux», menés par le groupe LLF Next Steps.

Le groupe Next Steps sera dirigé par l’évêque de Londres, Sarah Mullally, qui a admis que le groupe était «composé d’évêques, donc de par sa nature même n’est pas diversifié».

L’église est restée vague sur les décisions qui seront réellement prises dans deux ans.

Jayne Ozanne, directrice de la Fondation Ozanne qui travaille avec des organisations religieuses du monde entier pour soutenir les personnes LGBT +, a déclaré dans un communiqué: «Je salue la publication de la ressource LLF tant attendue, qui est née d’une promesse des archevêques de une «nouvelle inclusion chrétienne radicale».

«Reste à savoir si la ressource tient cette promesse, mais c’est une étape nécessaire dans le voyage ardu vers l’église, comprenant que« l’amour est amour ».»

Cependant, elle a ajouté: «Ce que nous savons, c’est qu’il raconte les histoires des gens et encourage les églises qui ne l’ont pas encore fait à s’engager sur cette question.

«Pour ceux d’entre nous dont l’expérience vécue connaît les dommages que certains de ces enseignements causent, je recommande une grande prudence.

«L’Église d’Angleterre ne doit pas excuser ni légitimer l’homophobie sous quelque forme que ce soit, aussi civilisée qu’elle soit exprimée. Notre priorité doit toujours être de protéger, en particulier les jeunes LGBT + dont nous avons la charge.

«Il est difficile de comprendre pourquoi un document qui reconnaît le préjudice causé par certains enseignements de l’église n’en tire pas la leçon et met immédiatement en œuvre des changements urgents.»

Seulement cinq personnes sur 39 impliquées dans le projet sont ouvertement LGBT +.

Sur le groupe de 39 personnes impliquées dans le projet, cinq seulement étaient ouvertement LGBT +. Le groupe de coordination du projet de 17 personnes ne comprenait que deux membres LGBT +.

Lors d’un point de presse sur le lancement des ressources LLF, le Dr Eeva John de l’Église d’Angleterre a insisté: «Il y a cinq personnes qui ne sont pas LGBT +, mais je veux juste souligner également que cela ne signifie pas nécessairement que ce sont les seules LGBT +. membres du groupe. »

En fait, l’évêque de Coventry Christopher Cocksworth, qui a dirigé le groupe de coordination de la LLF, a déclaré BBC Radio 4 qu’au cours des trois années de travail sur le projet, il ne s’est jamais «interrogé» sur la sexualité des évêques qui étaient membres du groupe.

Comment pouvons-nous encourager les autres à être fidèles à eux-mêmes si nous ne le modélisons pas nous-mêmes?

Jayne Ozanne a dit RoseActualités: «Nous avons lancé des appels répétés pour que plus de personnes LGBT + s’impliquent dans LLF, le fait qu’il y ait plusieurs hauts dirigeants religieux impliqués qui peuvent être homosexuels mais qui ne sont pas en reste dément tout le problème que l’église d’Angleterre avait avec l’ouverture et la transparence dans ce complexe domaine – comment pouvons-nous encourager les autres à être fidèles à eux-mêmes si nous ne le modélisons pas nous-mêmes?

Le révérend Giles Goddard, qui est le vicaire gay de l’église St John à Waterloo, était l’un des deux membres ouvertement LGBT + du groupe de coordination.

Goddard a dit BBC Radio 4: «C’était certainement un défi, c’était difficile, et dans un monde idéal, il y en aurait eu plus.

«Mais ce que j’ai ressenti, c’est que nous étions écoutés. Je sentais vraiment que ma voix était importante et j’en étais heureuse.

Il a ajouté qu’il espère que le projet sera la «base» d’un changement réel.

«Il n’y a rien dans les documents de l’Église d’Angleterre ou quoi que ce soit que je puisse pointer sur le parquet du Synode et dire: ‘Regardez, voici une compréhension vraiment chrétienne de ce que signifie être gay, ou ce que signifie être trans, ou ce que signifie être intersexe.

«Maintenant, il y en aura et cela fera partie de la vie de l’Église d’Angleterre. Et j’espère, par conséquent, que nous pourrons avoir de meilleures conversations sur la façon dont nous pouvons vivre ensemble… Je pense que c’est une intention de faire quelque chose de différent.

Aujourd’hui, la Maison des évêques publie Vivre dans l’amour et la foi. Explorez la gamme de ressources sur https://t.co/ycwwmP80Q1. pic.twitter.com/i6PuVu2CuP – L’Église d’Angleterre (@churchofengland) 9 novembre 2020

Les ressources sont centrées sur un livre de 480 pages, divisé en cinq parties; le premier pose des questions «sur l’identité humaine, la sexualité, les relations et le mariage», le second fait des observations sur la société d’aujourd’hui et sa relation avec ces problèmes, le troisième les interprète d’un point de vue chrétien, le quatrième regarde ce que signifie être «à l’image du Christ» ».

La dernière section présente les conversations entre les personnes impliquées dans le projet en discutant de leurs différents points de vue.

Parallèlement au livre, le «centre d’apprentissage» comprend une série de courts métrages, des podcasts et un cours qui peut être suivi par des groupes religieux qui souhaitent utiliser les ressources.