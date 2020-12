Déchiffrez le code énergétique des cellules pour de meilleures thérapies contre le cancer

, 2 déc. () –

Des chercheurs en France et aux États-Unis ont développé une procédure qui peut aider à personnaliser les thérapies contre le cancer. Sa technique brevetée révèle l’état énergétique des cellules, indicateur de leur activité, tel que présenté dans une étude publiée dans la revue Cell Metabolism.

La procédure vient d’être mise au point par des scientifiques du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l’Institut National de Recherche en Santé et Médecine (INSERM) et de l’Université d’Aix-Marseille au Centre d’Immunologie de Marseille. Luminy, en association avec des collègues de l’Université de Californie à San Francisco et du Système Hospitalier Universitaire Public de Marseille (AP-HM), avec le soutien du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les immunothérapies sont un arsenal prometteur contre le cancer et agissent en mobilisant le système immunitaire pour reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Actuellement, cependant, seul un tiers des patients répondent aux immunothérapies: l’environnement tumoral peut être hostile aux cellules immunitaires, les privant de leur source d’énergie, réduisant l’efficacité du traitement.

L’état énergétique des différents types de cellules immunitaires est un marqueur de leur activité et, en particulier, de leur action pro ou antitumorale. Par conséquent, pour améliorer l’efficacité des immunothérapies, il est essentiel de disposer d’une méthode simple pour caractériser les profils énergétiques des cellules immunitaires à partir d’échantillons de tumeurs.

«SCENITH» est l’une de ces méthodes. Développé par des scientifiques travaillant à Marseille et San Francisco, il identifie les sources d’énergie dont dépendent les différentes cellules tumorales et, surtout, les besoins spécifiques des cellules immunitaires dans cet environnement hostile.

Il utilise le niveau de synthèse des protéines, un processus responsable de la moitié de la consommation d’énergie cellulaire, comme indicateur de l’état énergétique d’une cellule. L’échantillon de biopsie est séparé en sous-échantillons qui sont traités avec un inhibiteur d’une voie métabolique par laquelle les cellules produisent de l’énergie.

Les niveaux de synthèse des protéines sont ensuite mesurés à l’aide d’un cytomètre en flux, qui permet également la différenciation des types de cellules dans l’échantillon et identifie les marqueurs de surface cellulaire ciblés par les thérapies.

Les scientifiques qui ont développé SCENITH ont déjà commencé à travailler avec des équipes de recherche clinique pour mieux comprendre comment il pourrait être utilisé pour prédire la réponse d’un patient au traitement. Ils recherchent de nouvelles collaborations de ce type pour déterminer les profils associés aux différentes réponses à l’immunité et à la chimiothérapie.

Comme ils le soulignent, SCENITH cherche à permettre un traitement personnalisé pour chaque patient qui exploite les forces de la réponse immunitaire et les faiblesses de la tumeur.

