Décès du scénariste des Simpsons, Marc Wilmore

Le scénariste de ‘Les Simpsons’, Marc Wilmore, est décédé à 57 ans après avoir contracté Corona virus.

Wilmore Il a été scénariste pour plusieurs épisodes de la série animée au fil des ans, tandis que sa mort a été confirmée par son frère. Larry Wilmore sur les réseaux sociaux.

Mon doux frère, Marc Edward Wilmore, est décédé la nuit dernière en luttant contre le COVID et d’autres conditions qui le font souffrir depuis de nombreuses années. Mon frère était le lion d’ange le plus gentil, le plus doux, le plus drôle que j’aie jamais connu. Je t’aime petit frère. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr – Larry Wilmore (@larrywilmore)

1 février 2021





« Mon doux frère, Marc Edward Wilmore, est décédé la nuit dernière en combattant le Covid et d’autres conditions qui l’ont fait souffrir pendant de nombreuses années… Mon frère était l’ange le plus gentil, le plus doux et le plus drôle que j’aie jamais rencontré. Je t’aime frère ».







Marc Il a remporté un prix Emmy pour la série en 2008, et parmi les titres auxquels il a collaboré se trouve le segment du Petite maison de la terreur XIII dans 2002, ainsi que plus d’une douzaine d’épisodes au cours des multiples saisons de l’émission.