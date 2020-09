Décès du lauréat d’un Oscar tchèque Jiri Menzel

07.09.2020 08h31

Le réalisateur tchèque et oscarisé Jiri Menzel est décédé à Prague à l’âge de 82 ans en présence de sa famille.

Jiri Menzel (1938-2020) est décédé. Le réalisateur tchèque et oscarisé avait 82 ans. Sa femme Olga (42 ans) a annoncé sa mort avec une vidéo émouvante et des mots d’adieu émouvants sur Facebook. Elle a écrit que son mari «bien-aimé», «le plus courageux des braves», est décédé le 5 septembre 2020 à la maison en présence de sa famille. Menzel était gravement malade il y a trois ans. Ces trois dernières années ont été difficiles, a déclaré sa femme. Mais Menzel l’a toujours aidée «avec votre courage, votre appétit, votre volonté de vivre et votre humour».

Un Oscar et une interdiction professionnelle

Jiri Menzel s’est formé à l’école de cinéma FAMU à Prague. En attendant, il réalisait ses premiers courts métrages. Après sa formation, il travaille au théâtre, met en scène des pièces de théâtre à Bâle, Bochum et Stockholm et est également actif en tant qu’acteur. Il a célébré l’un de ses plus grands succès avec la comédie «L’amour selon le calendrier» de 1966. En 1968, le film remporte un Oscar dans la catégorie «Meilleur film étranger». Ensuite, son travail a eu un sacré.

Aussi intéressant:

Menzel dernier tir en 2018

Son adaptation cinématographique satirique “Lerchen am Faden” (1969) a été interdite. Menzel s’est même vu interdire de travailler pendant quelques années. Il se consacre de plus en plus au théâtre. «Lerchen am Faden» a finalement été présenté à la Berlinale de 1990 et a reçu l’Ours d’or. Un de ses derniers travaux de mise en scène fut «J’ai servi le roi anglais» (2006) avec l’Allemande Julia Jentsch (42, «The Pass»). Menzel a été vu pour la dernière fois devant la caméra dans le film «Dolmetscher» (2018), aux côtés de Peter Simonischek (74 ans, «Toni Erdmann»).

Menzel vivait à Prague avec sa femme et ses deux jeunes filles. “Votre amour pour moi et pour nos filles était le genre d’amour qui n’a jamais créé de conditions”, a écrit Olga Menzelová. La vidéo publiée contient également des clips montrant Menzel dans le lit d’hôpital. Ces dernières années, il s’était retiré des yeux du public.

(cam / spot)