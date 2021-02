Décès d’Eduardo « El Mono » Chaparro, fondateur du sergent Pimienta de Barranco | 45S

Eduardo Chaparro, éminent musicien et fondateur du populaire local de Barranquilla, El Sargento Pimienta, est décédé à l’âge de 71 ans. La nouvelle a été annoncée ce matin sur les réseaux sociaux par Los Hnos. Brothers, un groupe auquel appartenait Chaparro.

«Fly high Monkey Eduardo Chaparro, merci pour ces bonnes chansons, votre héritage restera avec nous pour l’éternité. Bon voyage chiot, tu nous manques déjà [sic]», Dicte le message posté sur Facebook.

En 1975, Eduardo Chaparro a réalisé sa vision de créer un espace qui servirait de refuge au rock. Il a adapté un garage dans une vieille maison à Miraflores et l’aventure a commencé. Le nom, sergent Pimienta, a été obtenu de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ‘, l’un des disques les plus connus des Beatles.

«C’était censé être comme un pub anglais. Le site était petit, donc la rentabilité était la même que le site. Il n’a pas perdu ni gagné. Mes partenaires en cours de route ont été déçus par l’idée et maintenant je suis le seul propriétaire », a déclaré Chaparro à un journal de Lima en 2017.

Même de son temps à Miraflores et n’ouvrant que la nuit, le projet a porté ses fruits. L’endroit était plein et même de grandes personnalités passaient entre leurs tables. Nous ne parlons de personne d’autre que de personnes comme les Nains Verts. Charly García, Manú Chao, entre autres.

Puis le déménagement à Barranco a eu lieu, où l’entreprise a pris son envol et a été créée. Déjà avec un espace considérable, des scènes ont été installées et des concerts moyens ont été organisés avec des groupes locaux et des artistes plus internationaux.

Au cours de la dernière décennie, il s’est également frayé un chemin dans les autres genres musicaux. Ils ont inclus des journées sur le thème de la salsa et ont donné plus d’espace aux concerts de cumbia. Ce n’était pas étrange d’arriver alors un mardi et de voir Los Mirlos ou un orchestre de salsa. L’important était l’harmonie et la paix. Il a continué et continue d’être une oasis de musique dans notre ville.