Décès de Pat Hitchcock, actrice et fille unique d’Alfred Hitchcock

Aujourd’hui, les cinéphiles se sont réveillés avec la nouvelle de la mort de l’actrice Pat Hitchcock, à 93 ans. Elle était la fille unique d’Alfred Hitchcock, cinéaste légendaire connu dans le monde entier comme « le maître du mystère », dans son mariage avec sa collaboratrice habituelle, la monteuse Alma Reville.

Katie O’Connell-Fiala, la fille d’Hitchcock, a confirmé la nouvelle via The Hollywood Reporter. L’actrice a participé à quelques films marquants de la carrière de son père tels que « Strangers On A Train », « Psycho » ou « Stage Fright ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hugh Jackman exclut son rôle de Wolverine dans le MCU

Pat Hitchcock a également eu une longue histoire en tant qu’actrice de télévision dans des productions telles que « Alfred Hitchcock Presents », « Matinee Theatre », « My Little Margie », « Suspicion », « The Life of Riley » ou « Suspense », en plus de racontant avec des crédits sur grand écran dans des films comme « Le cas de Thomas Pyke », « Six personnages à la recherche d’un auteur ou » Mesdames du couloir.

En plus d’avoir un grand talent d’actrice, Pat Hitchcock a également été écrivain, apportant d’importantes contributions à « Mystery Magazine », le magazine de son père, ainsi qu’à collaborer avec Laurent Bouzereau sur la biographie de sa mère : « Alma Hitchcock : The Woman Behind l’homme « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Deathstroke était considéré comme le leader de « The Suicide Squad »

En 1984, Pat Hitchcock a partagé une conversation avec le Washington Post sur son passage dans le monde du divertissement et sa relation avec son père : « J’aurais aimé qu’il croie davantage au népotisme. Cela aurait fonctionné plus. Mais il n’a jamais eu personne dans ses films jusqu’à ce qu’il pense qu’ils étaient les bons pour le rôle. »

« Il n’a jamais façonné une histoire pour y insérer une star ou un acteur. J’ai souvent essayé de faire allusion à son assistant, mais je ne suis jamais allé aussi loin. Je dirais mon nom et il dirait : ‘Elle n’est pas la bonne’ et ce serait la fin de tout », a commenté Hitchcock à propos de sa relation avec les films de son père. Pat Hitchcock laisse dans le deuil ses filles Mary Stone, Tere Carrubba et Katie O’Connell-Fiala.