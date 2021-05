Décès de Lois de Banzie, actrice vétéran et Annie Star avait 90 ans

Lois De Banzie, une actrice chevronnée de l’écran et de la scène dont le corpus comprend Annie, Sister Act, et Valeurs de la famille Addams, est malheureusement décédé. Lois De Banzie est décédée le 3 avril à Greenbrae, en Californie, bien que sa famille ait annoncé son décès lundi. Une cause de décès n’a pas été révélée. Elle avait 90 ans.

« Lois était fière d’avoir fait une carrière d’actrice sur scène, à l’écran et à la télévision », lit-on dans sa nécrologie. « Sa performance sur scène la plus remarquable a été Le matin est à sept heures, pour lequel elle a reçu un Drama Desk Award et une nomination aux Tony Awards. Parmi ses divers rôles à l’écran, il y avait des performances dans Annie, Dunston s’enregistre, et Choc brutal. Son esprit et son humour nous manqueront beaucoup. «

La nièce de l’actrice britannique Brenda De Banzie (Le choix de Hobson), De Banzie est né le 4 mai 1930 à Glasgow, en Écosse. Elle est peut-être mieux connue pour son travail à Broadway, qui comprend une performance nominée aux Tony Awards et lauréate d’un Drama Desk Award dans Paul Osborn. Le matin est à sept heures. Certaines de ses autres performances sur scène acclamées comprennent des rôles dans Le club de bridge Octette, Da, et Le dernier de Mme Lincoln.

Pendant ce temps, De Banzie peut également être rappelée pour son rôle de Eleanor Roosevelt dans l’adaptation cinématographique de 1982 de la comédie musicale Annie. Cette même année, elle a également joué un chien autographe dans Tootsie, suivi d’un rôle de juge dans le Dirty Harry film Choc brutal. Continuant à jouer à Hollywood jusqu’au milieu des années 1990, De Banzie apparaîtra également dans Arachnophobie, Sister Act, Valeurs de la famille Addams, et The Naked Gun 33 ⅓: L’insulte finale.

Dans son dernier rôle au cinéma, De Banzie a joué Mme Winthrop dans la comédie de 1996 Dunston s’enregistre. Avec un casting qui comprenait également Eric Lloyd, Jason Alexander, Gaye Dunaway et Paul « Pee-wee Herman » Reubens, le film se déroule dans un hôtel élégant où l’orang-outan indiscipliné d’un client s’enregistre, au grand dam du concierge. La comédie a été écrite par John Hopkins et Bruce Graham et dirigée par Ken Kwapis.

Le travail de De Banzie en tant qu’actrice comprend également une variété d’apparitions dans diverses émissions de télévision. Cela comprend des parties dans des émissions comme Amélioration de l’habitat, Taxi, Acclamations, Famille de maman, Corps de preuve, Qui est le boss?, Liens familiaux, et Matlock. De Banzie a également joué une femme de chambre dans un rôle récurrent dans la série Générations. Certains des téléfilms mettant en vedette De Banzie dans d’autres rôles comprennent Perry Mason: le cas de la fille rebelle, Où sont mes enfants?, et Feuille de scandale.

Histoires étonnantes, la série télévisée d’anthologie créée par Steven Spielberg et diffusée sur NBC dans les années 1980, a également présenté De Banzie dans un épisode mémorable. Dans l’épisode intitulé « Gather Ye Acorns », De Banzie a joué en face Guerres des étoiles légende Mark Hamill. Il suit un enfant qui devient un accumulateur après avoir été visité par un troll et on lui dit de ne jamais rien jeter. C’est certainement une histoire bizarre, mais elle a eu un grand impact sur les téléspectateurs à l’époque.

Les informations sur la famille de l’actrice n’ont pas été immédiatement mises à disposition, mais nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis de de Banzie en ce moment. Puisse-t-elle reposer en paix alors que sa mémoire continue de vivre à travers ceux qui l’aimaient. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Avis de décès